В этом нет ничего удивительного: в свои 40 лет бывшая участница британского Atomic Kitten Керри Катона действительно волшебно выглядит. К тому же, женщина достаточно популярна блогерша в инстаграме: на нее подписаны почти 750 тысяч человек.

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Керри в шутку относится к излишнему вниманию от одноклассников, а вот ее 13-летняя дочь Хайди серьезно из-за этого переживает. Девочка устала, что сверстники постоянно называют ее маму вульгарной аббревиатурой MILF (сексуально привлекательная женщина, которой более 40 лет, – Life 24) и говорят, что она прекрасно выглядит.

После начала обучения Хайди, кажется, освоилась в новой школе. Но она не хочет, чтобы я ее забирала! Она просит Райана (парень, – Life 24) забирать ее, потому что все ребята называют меня MILF! Ха, – рассказала женщина.

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С годами женщина завязала с музыкальной карьерой и открыла для себя новые направления: она ведет блоги в соцсетях, открыла магазин одежды и радует своих подписчиков откровенными фото на популярном на Западе сервисе OnlyFans.

В семье смогли принять выбор Керри. К примеру, старшая дочь Лилли сначала не понимала, почему мама занялась таким делом, но впоследствии увидела, что это ей нравится. Она таки поддержала ее.

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