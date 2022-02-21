Змінити свій образ та обрати цікавішу зачіску вирішили і герої нашої добірки. 24 канал ділиться світлинами чоловіків, які відростили довге волосся і стали брутальними.

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Чоловіки, які відростили волосся і стали брутальними

Справжній секс-символ.



Який чудовий образ / Фото Reddit

Сивина лише додає родзинки цим ідеальним кучерям.



Які гарні кучері / Фото Reddit

Іноді варто просто довіритись природі, і вона все зробить сама.



Довірився природі / Фото Reddit

Перетворився у справжнього красеня.



Змінив образ і став впевненішим / Фото Reddit

Здається, цей хлопець перетворився на принца з казки Діснея.



Наче принц з казки / Фото Reddit

Так виросло волосся хлопця за 1 рік.



Як змінився всього за 1 рік / Фото Reddit

Дуже незвично та брутально водночас.



Який цікавий образ / Фото Reddit

З такою зачіскою хлопець почувається більш впевненим.



Новий образ додає впевненості / Фото Reddit

4 роки без стрижки і ось результат.



4 роки не стриг волосся / Фото Reddit

Чоловік змінив образ і планує надалі відрощувати волосся.



Вдалий експеримент з волоссям / Фото Reddit