Проте цей хлопець вміє доглядати не лише за своєю стильною укладною, але й створює чудові зачіски для інших. У матеріалі 24 каналу розповідаємо про зіркового стиліста, який допоможе швидко та легко створити стильний образ на щодень.

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Зірковий стиліст ділиться порадами

Кріс Епплтон точно допоможе вам урізноманітнити щоденні зачіски та внести трохи об'єму у буденність. Саме він автор кінського хвоста Джей Ло та багатьох інших зачісок знаменитостей. Відомий стиліст у своєму тіктоці часто розкриває секрети та ділиться своїми лайфхаками.

Якщо ви полюбляєте збирати своє волосся у стильний хвіст, стиліст підкаже, як створити правильний об'єм. Для цієї простої та водночас стильної зачіски у Кріса Епплтона є аж три способи.

Якщо ж ви прихильниця зібраних зачісок, розкриваємо секрет більш стриманих укладок на щодень.