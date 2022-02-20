Однако этот парень умеет ухаживать не только за своей стильной укладной, но и создает отличные прически для других. В материале 24 канала рассказываем о звездном стилисте, который поможет быстро и легко создать стильный образ на каждый день.

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Звездный стилист делится советами

Крис Эпплтон поможет вам разнообразить ежедневные прически и внести немного объема в обыденность. Именно он автор конского хвоста Джей Ло и многих других причесок знаменитостей. Известный стилист в своем тиктоке часто раскрывает секреты и делится своими лайфхаками.

Если вы любите собирать волосы в стильный хвост, стилист подскажет, как создать правильный объем. Для этой простой и одновременно стильной прически у Криса Эпплтона есть целых три способа.