Изменить свой образ и выбрать более интересную прическу решили и герои нашей подборки. 24 канал делится фотографиями мужчин, которые отрастили длинные волосы и стали брутальными .

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Мужчины, которые отрастили волосы и стали брутальными

Настоящий секс символ.



Какой чудесный образ / Фото Reddit

Седина только добавляет изюминки этим идеальным кудрям.



Какие красивые кудряшки / Фото Reddit

Иногда стоит просто довериться природе, и она все сделает сама.



Доверился природе / Фото Reddit

Превратился в настоящего красавца.



Сменил образ и стал увереннее / Фото Reddit

Кажется, этот парень превратился в принца из сказки Диснея.



Как принц из сказки / Фото Reddit

Так выросли волосы парня за 1 год.



Как изменился всего за 1 год / Фото Reddit

Очень необычно и грубо одновременно.



Какой интересный образ / Фото Reddit

С такой прической парень чувствует себя более уверенным.



Новый образ добавляет уверенности / Фото Reddit

4 года без стрижки и вот результат.



4 года не стриг волосы / Фото Reddit

Мужчина сменил образ и планирует в дальнейшем отращивать волосы.