Довге волосся може виглядати брутально: 10 чоловіків, які це підтвердили
Зазвичай чоловіки віддають перевагу короткому волоссю, а тих, хто наважується на довші експерименти, вважають справжніми сміливцями.
Змінити свій образ та обрати цікавішу зачіску вирішили і герої нашої добірки. 24 канал ділиться світлинами чоловіків, які відростили довге волосся і стали брутальними.
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Чоловіки, які відростили волосся і стали брутальними
Справжній секс-символ.
Який чудовий образ / Фото Reddit
Сивина лише додає родзинки цим ідеальним кучерям.
Які гарні кучері / Фото Reddit
Іноді варто просто довіритись природі, і вона все зробить сама.
Довірився природі / Фото Reddit
Перетворився у справжнього красеня.
Змінив образ і став впевненішим / Фото Reddit
Здається, цей хлопець перетворився на принца з казки Діснея.
Наче принц з казки / Фото Reddit
Так виросло волосся хлопця за 1 рік.
Як змінився всього за 1 рік / Фото Reddit
Дуже незвично та брутально водночас.
Який цікавий образ / Фото Reddit
З такою зачіскою хлопець почувається більш впевненим.
Новий образ додає впевненості / Фото Reddit
4 роки без стрижки і ось результат.
4 роки не стриг волосся / Фото Reddit
Чоловік змінив образ і планує надалі відрощувати волосся.
Вдалий експеримент з волоссям / Фото Reddit