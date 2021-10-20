Дружина перестала готувати, щоб провчити чоловіка: як він відреагував

Засмучена дружина відчувала, що чоловік не цінує ту роботу, яку вона робить в домі. Саме тому жінка перестала готувати й прибирати упродовж кількох тижнів. Чим закінчився "експеримент" – читайте далі.

Жінка працює медсестрою, тому часто приходить додому пізно ввечері. Попри це, на ній більшість хатніх обов’язків. Вона вважає, що це нормально. Але чоловік міг би допомагати за потреби. А нещодавній прикрий випадок змусив жінку запровадити кардинальні зміни: вона просто перестала робити основну хатню роботу.

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Жінка кілька днів підряд приходила втомленою після роботи, тому їй не вистачало часу, щоб вимити посуд. Чоловік не тільки не зробив це замість неї, але ще й неприємно "підколов", що тарілки самі себе не вимиють.

Чоловікові не сподобалося, чому вдома багато невимитого посуду / Фото Unsplash

Дружина таки помила посуд. Після цього чоловік звернувся до неї з серйозною розмовою, яка її справді образила.

"Він вирішив поговорити. Я думала, що він хоче розлучитися чи щось схоже зробити. Але він сказав: "Люба, я знаю, що ти працювала минулого тижня допізна, і розумію, що в тебе багато роботи. Але за останні кілька вечорів мені довелося їсти вермішель і випічку". Словом, почав говорити, що я байдикувала, а він через це страждав… Ми трішки посперечалися, але потім помирилися", – написала жінка у своєму дописі на Reddit.

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Після розмови дружина просто перестала робити прибирати й готувати. За її словами, в домі творився справжній хаос, доки чоловік не витримав. Він попросив пробачення і зрозумів, що не був вдячним за всю роботу, яку дружина робила.

Але він сказав, що я поводила себе як стерва упродовж кількох тижнів. Я відчувала, що це був єдиний спосіб змусити його бути більш вдячним, – завершила історію жінка.

Вона все ж таки сумнівалася, чи правильно вона зробила. Але користувачі Reddit повністю її підтримали.