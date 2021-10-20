Женщина работает медсестрой, поэтому часто приходит домой поздно вечером. Несмотря на это, на ней большинство домашних обязанностей. Она считает, что это нормально. Но муж мог бы помогать при необходимости. А недавний досадный случай заставил жену ввести кардинальные изменения: она просто перестала делать основную работу по дому.

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Женщина несколько дней подряд приходила уставшей после работы, поэтому ей не хватало времени, чтобы вымыть посуду. Муж не только не сделал это вместо нее, но еще и неприятно "подколол", что тарелки сами себя не вымоют.

Мужу не понравилось, что дома много невымытой посуды / Фото Unsplash

Жена все же помыла посуду. После этого муж обратился к ней с серьезным разговором, который ее действительно обидел.

"Он решил поговорить. Я думала, что он хочет расстаться или что-то похожее сделать. Но он сказал: "Дорогая, я знаю, что ты работала на прошлой неделе допоздна, и понимаю, что у тебя много работы. Но за последние несколько вечеров мне пришлось есть вермишель и выпечку". Словом, сказал мне, что я бездельничала, а он из-за этого страдал... Мы немного поспорили, но потом помирились", – написала женщина в своей публикации на Reddit.

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После разговора жена просто перестала убирать и готовить. По ее словам, в доме творился настоящий хаос, пока муж не выдержал. Он попросил прощения и понял, что не был благодарен за всю работу, которую жена делала.

Но он сказал, что я вела себя как стерва в течение нескольких недель. Я чувствовала, что это был единственный способ заставить его быть более благодарным, – завершила историю женщина.

Она все же сомневалась, правильно ли она сделала. Но пользователи Reddit полностью ее поддержали.