Під час однієї з розмов чоловік тіктокерки Джейлі почав її переконувати, що хатні обов'язки лежать на ньому: "Він клянеться Богом, що тільки він прибирає. Побачимо", – сказала дівчина перед початком свого тижневого страйку. Спеціально вона створила сторінку у тіктоці, де щодня показує результати експерименту.

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Перший день

Вже першого дня вона побачила купи брудної білизни у кошику, яке ніхто не збирався прати, розкидане на підлозі взуття та приладдя для бриття чоловіка на столі: "Ні, це не прибирання, і це не прибирання", – коментує дівчина.

Жінка влаштувала чоловіку страйк через те, що він не прибирає / Скриншот з тіктока @wifestrike

Другий день

Джейлі помітила, що чоловік помив туалет, проте так само не доторкнувся до білизни, плями на поверхнях так і залишились без уваги, а розкиданого взуття на підлозі лише додалось: "Якщо він залишив їх для мене, щоб я залишила, то ні, сер", – попередила дружина.

А ще, здивувалась дівчина, він не зміг навіть правильно повісити туалетний папір у ванній.

Жінка влаштувала чоловіку страйк через те, що він не прибирає / Скриншот з тіктока @wifestrike

Третій день

Цей день вона описала фразою: "Все, що я прошу зробити, він робить наполовину". Вона показала брудну білизну, яка продовжила накопичуватись у кошику, безлад у туалеті та пральні, а також порівняла, якою чистою залишається раковина після неї, і який хаос – після чоловіка.

Чоловік залишає вдома справжній хаос / Скриншот з тіктока @wifestrike

При цьому за усі розкидані речі коханий скидав відповідальність на їх малюка, мовляв, це він створює безлад: "Я не стрималась і прибрала у деяких кімнатах", – зізналась Джейлі.

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Четвертий день

"Страйк має тривати!" – підписала відео експериментаторка. Вона помітила, що чоловік нарешті взявся змінити постіль, проте полінився вдягнути нову – і спав на подушках без наволочок.

А ванна стала виглядати ще більш захаращеною, адже її коханий зробив перший крок до прання: переніс частину речей із кошика просто на підлогу біля пральної машини.

Чоловік полінився вдягнути наволочку на подушку / Скриншот з тіктока @wifestrike

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П'ятий день

У другій половині тижня дівчина нарешті помітила якийсь прогрес. Він нарешті поскладав речі біля своєї раковини та прибрав у туалеті – там стало набагато чистіше та охайніше.

Проте він продовжував триматися якомога далі від прання: знову залишивши гору брудної білизни у кошику і не виправши навіть частини одягу, яка все ще валялась біля пралки.

Хоч у ванній стало чисто, проте брудна білизна так і лишилась / Скриншот з тіктока @wifestrike

Шостий день

Наприкінці тижня вона підтвердила свою здогадку: прати речі виявилось найскладнішою річчю для її партнера. Адже брудні речі так і залишились невипрані, а диван майже не видно через під купою білизни. Крім того, він зовсім забув про сміття: "Я попросила цей сміття вивезти в суботу, і воно все ще тут", – зазначила дівчина.

Найбільше чоловік боявся прання / Скриншот з тіктока @wifestrike

Проживши тиждень у таких умовах, Джейлі вирішила й далі продовжувати свій страйк, адже проблему вони так і не вирішили. За ці 6 днів кожне її відео подивились десятки тисяч користувачів, а одне навіть набрало понад 1,6 мільйона переглядів. Ви можете подивитись його тут:

Втім, тіктокерка зізналась, що деяке покращення вона вже помітила і що він нарешті почав розуміти усю складність хатньої роботи: "Я зрозуміла, що я не одна така мовчки прибирала за чоловіком, адже він буквально забуває, що залишив безлад", – розповідає Джейлі.

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Вона й далі продовжує знімати схожі відео, адже її експеримент знайшов відгук в аудиторії. Більшість користувачів були просто вражені безпомічністю її чоловіка: