Дружина влаштувала страйк чоловіку через хатні обов'язки: чим це закінчилось

Дівчина вирішила на кілька днів повністю припинити прибирати та прати вдома. Таким експериментом вона хотіла показати чоловіку, як багато сил та часу на це витрачає. Усе через нахабну заяву її коханого.

Під час однієї з розмов чоловік тіктокерки Джейлі почав її переконувати, що хатні обов'язки лежать на ньому: "Він клянеться Богом, що тільки він прибирає. Побачимо", – сказала дівчина перед початком свого тижневого страйку. Спеціально вона створила сторінку у тіктоці, де щодня показує результати експерименту.

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Перший день

Вже першого дня вона побачила купи брудної білизни у кошику, яке ніхто не збирався прати, розкидане на підлозі взуття та приладдя для бриття чоловіка на столі: "Ні, це не прибирання, і це не прибирання", – коментує дівчина.

Жінка влаштувала чоловіку страйк через те, що він не прибирає / Скриншот з тіктока @wifestrike

Другий день

Джейлі помітила, що чоловік помив туалет, проте так само не доторкнувся до білизни, плями на поверхнях так і залишились без уваги, а розкиданого взуття на підлозі лише додалось: "Якщо він залишив їх для мене, щоб я залишила, то ні, сер", – попередила дружина.

А ще, здивувалась дівчина, він не зміг навіть правильно повісити туалетний папір у ванній.

Жінка влаштувала чоловіку страйк через те, що він не прибирає / Скриншот з тіктока @wifestrike

Третій день

Цей день вона описала фразою: "Все, що я прошу зробити, він робить наполовину". Вона показала брудну білизну, яка продовжила накопичуватись у кошику, безлад у туалеті та пральні, а також порівняла, якою чистою залишається раковина після неї, і який хаос – після чоловіка.

Чоловік залишає вдома справжній хаос / Скриншот з тіктока @wifestrike

При цьому за усі розкидані речі коханий скидав відповідальність на їх малюка, мовляв, це він створює безлад: "Я не стрималась і прибрала у деяких кімнатах", – зізналась Джейлі.

Четвертий день

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"Страйк має тривати!" – підписала відео експериментаторка. Вона помітила, що чоловік нарешті взявся змінити постіль, проте полінився вдягнути нову – і спав на подушках без наволочок.

А ванна стала виглядати ще більш захаращеною, адже її коханий зробив перший крок до прання: переніс частину речей із кошика просто на підлогу біля пральної машини.

Чоловік полінився вдягнути наволочку на подушку / Скриншот з тіктока @wifestrike

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П'ятий день

У другій половині тижня дівчина нарешті помітила якийсь прогрес. Він нарешті поскладав речі біля своєї раковини та прибрав у туалеті – там стало набагато чистіше та охайніше.

Проте він продовжував триматися якомога далі від прання: знову залишивши гору брудної білизни у кошику і не виправши навіть частини одягу, яка все ще валялась біля пралки.

Хоч у ванній стало чисто, проте брудна білизна так і лишилась / Скриншот з тіктока @wifestrike

Шостий день

Наприкінці тижня вона підтвердила свою здогадку: прати речі виявилось найскладнішою річчю для її партнера. Адже брудні речі так і залишились невипрані, а диван майже не видно через під купою білизни. Крім того, він зовсім забув про сміття: "Я попросила цей сміття вивезти в суботу, і воно все ще тут", – зазначила дівчина.

Найбільше чоловік боявся прання / Скриншот з тіктока @wifestrike

Проживши тиждень у таких умовах, Джейлі вирішила й далі продовжувати свій страйк, адже проблему вони так і не вирішили. За ці 6 днів кожне її відео подивились десятки тисяч користувачів, а одне навіть набрало понад 1,6 мільйона переглядів. Ви можете подивитись його тут:

@wifestrike everything he does when I ask is SO halfazzed ♬ original sound - Jalie

Втім, тіктокерка зізналась, що деяке покращення вона вже помітила і що він нарешті почав розуміти усю складність хатньої роботи: "Я зрозуміла, що я не одна така мовчки прибирала за чоловіком, адже він буквально забуває, що залишив безлад", – розповідає Джейлі.

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Вона й далі продовжує знімати схожі відео, адже її експеримент знайшов відгук в аудиторії. Більшість користувачів були просто вражені безпомічністю її чоловіка: