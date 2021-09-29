Дружина здивувалася від кумедної витівки чоловіка на пляжі: що він зробив

29 вересня 2021 , 19:09
Читать новость на русском

Джерело:

тікток thicctok5280

Дружина попросила свого чоловіка сфотографувати її під час відпочинку на пляжі. Все було б добре, але коханий зробив все по-своєму. Не всі люди оцінили його неоднозначний вчинок.

Жінка показала витівку чоловіка у своєму тіктоці thicctok5280. Всього за три дні відео із відпочинку на пляжі у Флориді набрало майже 3 мільйони переглядів.

Цікаво Солодко без цукру! Як SHABO єдина в Україні створює природно-напівсолодкі вина

Дружина позувала біля пірса, щоб чоловік зробив кілька фотографій для спогадів. Він все зробив навпаки – почав знімати відео. Тільки головною героїнею ролику була не його дружина…

Дружина думала, що чоловік знімає саме її на відео  / Скриншот тікток thicctok5280

Я дивилася відео мого чоловіка з нашої поїздки у Флориду минулого тижня… Думала, що я була головною героїнею відео, доки не побачила, кого він насправді знімав, – написала жінка.

@thicctok5280

##married ##men ##husbands ##dadsoftiktok ##momsoftiktok ##florida ##maincharacter

♬ Paradise - Bazzi

Чоловік весь час намагався зняти на камеру жінку в бікіні, яка була позаду його дружини. Кохана не сильно засмутилася через таку витівку, однак користувачі в тіктоці були просто безжальними. Дехто пропонував взагалі розійтися із таким чоловіком:

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут.
  • Він буквально знімає на камеру цю дівчину без її дозволу. Очевидно, що він образив вас. Ви не вважаєте, що це досить дивно?
  • Не страшно, якщо партнер дивиться на інших дівчат. Але, якби він знімав їх на відео, то це розбило б мені серце.
  • Це неприпустимо. Тобі варто з ним попрощатися.
Автор: Петро Синєокий