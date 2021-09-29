Дружина здивувалася від кумедної витівки чоловіка на пляжі: що він зробив

Дружина попросила свого чоловіка сфотографувати її під час відпочинку на пляжі. Все було б добре, але коханий зробив все по-своєму. Не всі люди оцінили його неоднозначний вчинок.

Жінка показала витівку чоловіка у своєму тіктоці thicctok5280. Всього за три дні відео із відпочинку на пляжі у Флориді набрало майже 3 мільйони переглядів.

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Дружина позувала біля пірса, щоб чоловік зробив кілька фотографій для спогадів. Він все зробив навпаки – почав знімати відео. Тільки головною героїнею ролику була не його дружина…

Дружина думала, що чоловік знімає саме її на відео / Скриншот тікток thicctok5280

Я дивилася відео мого чоловіка з нашої поїздки у Флориду минулого тижня… Думала, що я була головною героїнею відео, доки не побачила, кого він насправді знімав, – написала жінка.

Чоловік весь час намагався зняти на камеру жінку в бікіні, яка була позаду його дружини. Кохана не сильно засмутилася через таку витівку, однак користувачі в тіктоці були просто безжальними. Дехто пропонував взагалі розійтися із таким чоловіком:

Він буквально знімає на камеру цю дівчину без її дозволу. Очевидно, що він образив вас. Ви не вважаєте, що це досить дивно?

Не страшно, якщо партнер дивиться на інших дівчат. Але, якби він знімав їх на відео, то це розбило б мені серце.

Це неприпустимо. Тобі варто з ним попрощатися.

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