Жінка поділилася своєю історію на ресурсі Reddit. За її словами, вони з коханим готувалися до весілля його сестри. Жінки досить непогано ладнали одна з одною, але сталась одна прикра ситуація.

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Коли ми почали зустрічатися (5 років тому, – Life 24), сім’я намагалася змусити його зустрічатися з іншою дівчиною, з якою, до слова, він зараз взагалі не розмовляє, бо вона наговорила про нього та його друзів жахливі речі, – розповідає авторка.

Здавалося б, про колишню суперницю взагалі усі забули. Але ні: сестра ні з того ні з сього заговорила про неї саме перед весіллям. Вона згадувала, наскільки та дівчина була чарівною та красивою.

Конфлікт стався за день до весілля / Фото Unsplash

Це трішки здивувало дружку та її коханого. Та вони не хотіли робити ніякого скандалу. Але наречена була дуже настирливою.

Вона сказала, що шкодує, що мій хлопець так і не зустрівся з цією дівчиною з того часу, як я прийшла і зайняла її місце. Бо було б добре, якби саме вона була б її дружкою, – згадує ситуацію авторка.

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Жінка здивувалася від таких неприємних слів. Вона акуратно вибачилася і сказала, що не збирається бути дружкою на святі. Але до весілля залишався лише один день! Сім’я нареченої просила її залишитися, але зрозуміла це бажання. Однак її сім’я взагалі не підтримала такий вчинок. А-от користувачі Reddit вважають, що авторка правильно все зробила: