Женщина поделилась своей истории на ресурсе Reddit. По ее словам, они с любимым готовились к свадьбе его сестры. Женщины довольно неплохо ладили друг с другом, но случилась одна досадная ситуация.

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Когда мы начали встречаться (5 лет назад, – Life 24), семья пыталась заставить его встречаться с другой девушкой, с которой, к слову, он сейчас вообще не разговаривает, потому что она наговорила о нем и его друзьях ужасные вещи, – рассказывает авторка.

Казалось бы, о былой сопернице вообще все забыли. Но нет: сестра ни с того ни с сего заговорила о ней как раз перед свадьбой. Она вспоминала, какой очаровательной и красивой была эта девушка.

Конфликт случился за день до свадьбы / Фото Unsplash

Это немного удивило дружку и ее возлюбленного. Но они не хотели делать никакого скандала. А невеста была очень навязчивой.

Она сказала, что жалеет, что мой парень так и не встретился с этой девушкой с тех пор, как я пришла и заняла ее место. Потому что было бы хорошо, если бы именно она была ее дружкой, – вспоминает ситуацию автор.

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Женщина удивилась от таких неприятных слов. Она аккуратно извинилась и сказала, что не собирается быть дружкой на празднике. Но до свадьбы оставался только один день!

Семья невесты просила ее остаться, но поняла это желание. Однако ее семья вообще не поддержала такой поступок. А вот пользователи Reddit считают, что авторка правильно все сделала: