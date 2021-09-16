Дружка жорстко підставила наречену за день до весілля: що вона зробила

Жінка відмовилася бути дружкою нареченої лише за день до весілля. Все через неоднозначний коментар від молодої, який розпалив серйозний конфлікт.

Жінка поділилася своєю історію на ресурсі Reddit. За її словами, вони з коханим готувалися до весілля його сестри. Жінки досить непогано ладнали одна з одною, але сталась одна прикра ситуація.

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Коли ми почали зустрічатися (5 років тому, – Life 24), сім’я намагалася змусити його зустрічатися з іншою дівчиною, з якою, до слова, він зараз взагалі не розмовляє, бо вона наговорила про нього та його друзів жахливі речі, – розповідає авторка.

Здавалося б, про колишню суперницю взагалі усі забули. Але ні: сестра ні з того ні з сього заговорила про неї саме перед весіллям. Вона згадувала, наскільки та дівчина була чарівною та красивою.

Конфлікт стався за день до весілля / Фото Unsplash

Це трішки здивувало дружку та її коханого. Та вони не хотіли робити ніякого скандалу. Але наречена була дуже настирливою.

Вона сказала, що шкодує, що мій хлопець так і не зустрівся з цією дівчиною з того часу, як я прийшла і зайняла її місце. Бо було б добре, якби саме вона була б її дружкою, – згадує ситуацію авторка.

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Жінка здивувалася від таких неприємних слів. Вона акуратно вибачилася і сказала, що не збирається бути дружкою на святі. Але до весілля залишався лише один день! Сім’я нареченої просила її залишитися, але зрозуміла це бажання. Однак її сім’я взагалі не підтримала такий вчинок. А-от користувачі Reddit вважають, що авторка правильно все зробила: