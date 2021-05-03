Дружки шокували наречену своїм нарядом на весіллі: що вони одягнули

Дружки вирішили зробити маленький розіграш на весіллі. Вони прийшли в такому наряді, що в нареченої просто не було слів. Вона серйозно обурилася!

Відео розіграшу наречена згодом опублікувала на своїй сторінці у тіктоці gabyrojas992. Воно вже набрало понад 8 мільйонів переглядів. Підписники дівчини неоднозначно зреагували на такий пранк.

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Спершу на відео можна побачити самих дружок. Вони одягнуті у розкішні фіолетові плаття. Та дивує одна деталь – у дівчат дуже специфічне взуття.

Подружки нареченої / Скриншот тікток gabyrojas992

Дружки були у фіолетових кроксах – повсякденному взутті, яке точно не підходить під дрес-код весілля. Наречена була дуже розчарована такою неоднозначною витівкою від близьких людей, що можна побачити на відео.

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Дівчата були у кроксах / Скриншот тікток gabyrojas992

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Як виявилося, дівчата мали змінне взуття, і просто вирішили розіграти наречену. Але багато підписників негативного зреагували на витівку. Хоч були й позитивні коментарі.

Вона виглядає такою розчарованою. Якщо б хтось мені таке зробив в такий особливий день (і неважливо, наскільки ми близькі), я б їх вигнала. (christine)

Ви розумієте, що це не ваше весілля? (Anessa)

Народ, я би не впустила вас. (I)

Надіюсь, що ви принесли змінне взуття. Це справді неповага… Вас би не було на моєму весіллі. (j)

Чого ж ви всі так зреагували? Життя надто коротке, щоб бути серйозним весь час. Хоча б трішки повеселіться. (Cheye)