Друзі зробили невдалий сюрприз нареченому: сума збитків – 100 тисяч доларів

Креативні чоловіки хотіли здивувати свого друга, який якраз святкував весілля. Вони запустили сигнальну ракету над морем, чим завдали збитки аж на 100 тисяч доларів. Утім, хлопці таки змогли викрутитися із ситуації.

Ще минулого літа Перрі та Бенджаміну вдалося позичити ракетницю та сигнальну ракету, щоб привітати свого друга із весіллям. Вони орендували невеликий човен поблизу Лонг-Айленда (Нью-Йорк) та зробили три постріли в небо.

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Так виглядає, що хлопці забули про один важливий нюанс: сигнальними ракетницями користуються, щоб подати сигнал про небезпеку.

Тому люди на березі на березі повідомили місцеву пошукову службу про інцидент. Так почалася багатогодинна пошукова операція, де залучили катер та два вертольоти.

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Хлопці показали свій сюрприз в інстаграмі / Скриншот інстаграм bennynthejetz Insider

Згодом представникам пошукових служб вдалося вияснити ситуацію: на Перрі та Бенджаміна подали в суд. Лише кілька днів тому всю справу вдалося врегулювати. Цікаво, що на пошукову операцію витратили близько 100 тисяч доларів. Однак хлопці мають заплатити значно менший штраф – по 5 тисяч на кожного.

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