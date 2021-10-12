Еще прошлым летом Перри и Бенджамину удалось одолжить ракетницу и сигнальную ракету, чтобы поздравить своего друга со свадьбой. Они арендовали небольшую лодку вблизи Лонг-Айленда (Нью-Йорк) и сделали три выстрела в небо.
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Похоже, что ребята забыли об одном важном нюансе: сигнальными ракетницами пользуются, чтобы подать сигнал об беде.
Поэтому люди на берегу на берегу сообщили в местную поисковую службу об инциденте. Так началась многочасовая поисковая операция, где использовали катер и два вертолета.
Ребята показали свой сюрприз в инстаграме / Скриншот инстаграм bennynthejetz Insider
Впоследствии представителям поисковых служб удалось выяснить ситуацию: на Перри и Бенджамина подали в суд. Всего несколько дней назад все дело удалось урегулировать. Интересно, что на поисковую операцию потратили около 100 тысяч долларов. Однако ребята должны заплатить значительно меньший штраф – по 5 тысяч на каждого.
На свадьбах часто бывают различные курьезные ситуации. Недавно один жених возмутил многих родственников из-за своей неудачной выходки с молоком.
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