Зачем жених это сделал – не понял никто. Единственное, чего он достиг своей выходкой – семья любимой теперь его просто ненавидит. Странную историю рассказал брат невесты на развлекательном ресурсе Reddit. По его словам, мужчина уже неоднократно раздражал семью различными выходками. Так, во время похорон его отца он начал рассказывать анекдоты. На этот раз парень тоже "постарался".

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Мы с девушкой разговаривали с гостями и общими друзьями. В это время жених подошел к нам со стаканом молока в руке. Вдруг он показал пальцем в сторону и крикнул: "Смотри! Там собака!" Мы с девушкой развернулись, а затем он вылил молоко на ее платье. Моя девушка была шокирована, – рассказывает брат невесты.

Пока гости пытались понять, что вообще произошло, жених засмеялся, потому что просто сделал это ради развлечения. Хотя семья невесты сказала, что их утомили постоянные непонятные выходки от него, он дальше себе шутил. К слову, платье стоило аж 320 долларов.

Жених ради шутки облил гостью молоком / Фото Unsplash

После свадьбы брат невесты требовал, чтобы муж компенсировал деньги за платье. Но он устроил, по словам автора, настоящую истерику.

Он разнервничался и сказал, что это просто шутка. Тем более, что его жена (моя сестра) тоже добавила, что молоко не может испортить платье. Что здесь достаточно лишь извинений. Но я все равно требую, чтобы он заплатил деньги за платье после того, как унизил мою девушку, – написал автор.

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Пользователи Reddit поддержали брата невесты. Они не поняли, зачем жених так вел себя на свадьбе: