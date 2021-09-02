Його зранку біля порогу помітили маленькі донечки жінки – 5-річна Міа та 4-річна Остін, які поспішили показати знахідку мамі. Відкривши загадковий конверт, Ніколь побачила там 100 фунтів стерлінгів (близько 3700 гривень)
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30-річна мати-одиначка дуже старається, щоб її діти ні в чому не знали потреби, проте грошей часто не вистачає: "Було дуже важко, особливо під час шкільних канікул. Ви хочете сходити кудись із дітьми, але не можете собі цього дозволити".
Мати-одиначка зізналась, що самій з двома дітьми було дуже важко / Фото Ніколь Тірні
Заради економії вона навіть покладалась на так звані "food bank".
Що таке "food bank"
Це неприбуткова благодійна організація, яка збирає продукти у виробників та постачальників, в тому числі й ті, у яких вже закінчується термін придатності. Після жорсткого контролю якості, продукти передають всім, хто опинився у складній фінансовій ситуації і не може прогодувати себе.
Ніколь розповіла, що хоч державні програми й допомагають, проте ці 100 фунтів для її родина – просто подарунок долі.
Оговтавшись від шоку, Ніколь взялась розпитувати подруг мами, які могли знати про її скрутне становище і допомогти. Проте ніхто й гадки не мав, хто підкинув гроші Ніколь. У таку доброту незнайомої людини їй просто важко повірити.
5-річна Міа та 4-річна Остін / Фото Ніколь Тірні
Зворушена жінка так і не дізналась особистість свого благодійника, проте дуже йому вдячна:
Я хочу, щоб людина, яка зробила таку неймовірну річ, знала, як багато це означає для нас, і показала іншим людям, скільки позитиву та добра є у цьому світі,
– каже Ніколь
Коли її запитали, на що вона планує витратити ці кошти, Ніколь трохи розгубилась: "Я ще не знаю, думаю, просто посиджу і ще трохи подивлюсь на них. Чесно кажучи, я, напевно, просто піду у великий продуктовий магазин", – розповіла жінка.
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Про такий благородний вчинок Ніколь розповіла на фейсбуці, де подякувала аноніму, сподіваючись, що він побачить цей пост і зрозуміє, наскільки така фінансова допомога була вчасною для родини матері-одиначки.