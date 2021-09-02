Его утром у порога заметили маленькие дочери женщины – 5-летняя Миа и 4-летняя Остин, которые поспешили показать находку маме. Открыв загадочный конверт, Николь увидела там 100 фунтов стерлингов (около 3700 гривен)
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30-летняя мать-одиночка очень старается, чтобы ее дети ни в чем не нуждались, однако денег часто не хватает: "Было очень трудно, особенно во время школьных каникул. Вы хотите сходить куда-то с детьми, но не можете себе этого позволить".
Мать-одиночка призналась, что самой с двумя детьми было очень трудно / Фото Николь Тирни
Ради экономии она даже полагалась на так называемые "food bank".
Что такое "food bank"
Это неприбыльная благотворительная организация, которая собирает продукты у производителей и поставщиков, в том числе и те, у которых уже истекает срок годности. После жесткого контроля качества, продукты передают всем, кто оказался в сложной финансовой ситуации и не может прокормить себя.
Николь рассказала, что хоть государственные программы и помогают, но эти 100 фунтов для ее семьи – просто подарок судьбы.
Оправившись от шока, Николь взялась расспрашивать подруг мамы, которые могли знать о ее бедственном положении и помочь. Однако никто и не подозревал, кто подбросил деньги Николь. В такую доброту незнакомого человека ей просто трудно поверить.
5-летняя Миа и 4-летняя Остин / Фото Николь Тирни
Тронутая женщина так и не узнала личность своего благодетеля, но очень ему благодарна:
Я хочу, чтобы человек, который сделал такую невероятную вещь, знал, как много это значит для нас, и показал другим людям, сколько позитива и добра в этом мире,
– говорит Николь
Когда ее спросили, на что она планирует потратить эти средства, Николь немного растерялась: "Я еще не знаю, думаю, просто посижу и еще немного посмотрю на них. Честно говоря, я, наверное, просто пойду в большой продуктовый магазин", – рассказала женщина.
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О таком благородном поступке Николь рассказала на фейсбуке, где поблагодарила анонима, надеясь, что он увидит этот пост и поймет, насколько такая финансовая помощь была своевременной для семьи матери-одиночки.