Дженніфер Лопес, Брітні Спірс та ще 8 зірок, які з віком змінились: кадри порівняння
Всі ми з часом змінюємось: хтось дорослішає, хто старіє, хтось стає вродливішим та вчиться приймати себе, а хтось знаходить у собі нові недоліки.
Не виняток і зірки Голлівуду. Проте майже всі вони з часом стають красивішими: чи то косметичні процедури та послуги пластичних хірургів, чи то любов публіки омолоджує їхні обличчя. У фотодобірці 24 каналу ділимось з вами цікавими порівняннями, як змінились зірки.
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Як змінились зірки Голлівуду
Джессіка Честейн
Джессіка Честейн / Фото Getty Images
Хлоя Морец
Хлоя Морец / Фото Getty Images
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото Getty Images
Адам Драйвер
Адам Драйвер / Фото Reddit
Ноа Сайрус
Ноа Сайрус / Фото Reddit
Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Фото Getty Images
Брітні Спірс
Брітні Спірс / Фото Getty Images
Лілі-Роуз Депп
Лілі-Роуз Депп / Фото Getty Images
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт / Фото Reddit
Кара Делевінь
Кара Делевінь / Фото Reddit