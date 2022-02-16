Дженніфер Лопес, Брітні Спірс та ще 8 зірок, які з віком змінились: кадри порівняння

16 лютого 2022 , 07:52
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Всі ми з часом змінюємось: хтось дорослішає, хто старіє, хтось стає вродливішим та вчиться приймати себе, а хтось знаходить у собі нові недоліки.

Не виняток і зірки Голлівуду. Проте майже всі вони з часом стають красивішими: чи то косметичні процедури та послуги пластичних хірургів, чи то любов публіки омолоджує їхні обличчя. У фотодобірці 24 каналу ділимось з вами цікавими порівняннями, як змінились зірки.

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Як змінились зірки Голлівуду

Джессіка Честейн


Джессіка Честейн / Фото Getty Images

Хлоя Морец


Хлоя Морец / Фото Getty Images

Кендалл Дженнер


Кендалл Дженнер / Фото Getty Images

Адам Драйвер


Адам Драйвер / Фото Reddit

Ноа Сайрус


Ноа Сайрус / Фото Reddit

Дженніфер Лопес


Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

Брітні Спірс


Брітні Спірс / Фото Getty Images

Лілі-Роуз Депп


Лілі-Роуз Депп / Фото Getty Images

Тейлор Свіфт


Тейлор Свіфт / Фото Reddit

Кара Делевінь


Кара Делевінь / Фото Reddit

Автор: Ірина Бенцак