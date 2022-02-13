Перед вами добірка старих фотографій відомих акторів та зірок шоубізнесу, яка вас здивує. Дехто настільки змінився з того часу, що просто не впізнати. Особливо це стосується Дженніфер Лопес.

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Джекі Чан

Фото reddit HelpfulRun7

Орландо Блум

Фото інстаграм orlandobloom

Гаррісон Форд

Фото reddit eaglemaxie

Джулія Робертс

Фото reddit HellsJuggernaut

Тупак Шакур

Фото reddit wecookingitup

Елайджа Вуд та Скарлет Йоганссон

Фото reddit rosseepoo

Г’ю Джекман

Фото reddit

Різ Візерспун

Фото інстаграм reesewitherspoon

Роберт Дауні (молодший)

Фото фейсбук Robert Downey Jr

Дженніфер Лопес

Фото reddit BimboParadise1