Перед вами подборка старых фотографий известных актеров и звезд шоу-бизнеса, которая вас удивит. Кое-кто настолько изменился с тех пор, что просто не узнать. Особенно это касается Дженнифер Лопес.
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Джеки Чан
Фото reddit HelpfulRun7
Орландо Блум
Фото инстаграм orlandobloom
Харрисон Форд
Фото reddit eaglemaxie
Джулия Робертс
Фото reddit HellsJuggernaut
Тупак Шакур
Фото reddit wecookingitup
Элайджа Вуд и Скарлетт Йоханссон
Фото reddit rosseepoo
Хью Джекман
Фото reddit
Риз Уизерспун
Фото инстаграм reesewitherspoon
Роберт Дауни (младший)
Фото фейсбук Robert Downey Jr
Дженнифер Лопес
Фото reddit BimboParadise1