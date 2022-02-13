Перед вами подборка старых фотографий известных актеров и звезд шоу-бизнеса, которая вас удивит. Кое-кто настолько изменился с тех пор, что просто не узнать. Особенно это касается Дженнифер Лопес.

Интересно Леди Гага и любовь к черному: 7 образов, которые вы захотите повторить

Джеки Чан

Фото reddit HelpfulRun7

Орландо Блум

Фото инстаграм orlandobloom

Харрисон Форд

Фото reddit eaglemaxie

Джулия Робертс

Фото reddit HellsJuggernaut

Тупак Шакур

Фото reddit wecookingitup

Элайджа Вуд и Скарлетт Йоханссон

Фото reddit rosseepoo

Хью Джекман

Фото reddit

Риз Уизерспун

Фото инстаграм reesewitherspoon

Роберт Дауни (младший)

Фото фейсбук Robert Downey Jr

Дженнифер Лопес

Фото reddit BimboParadise1