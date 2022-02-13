Дженніфер Лопес, Орландо Блум: як знаменитості виглядали в дитинстві
13 лютого 2022 , 14:18Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Ми часто бачимо знаменитостей з екранів телевізорів, смартфонів чи ноутбуків і впізнаємо їх з першого погляду. Цікаво, а як вони виглядали в дитинстві?
Перед вами добірка старих фотографій відомих акторів та зірок шоубізнесу, яка вас здивує. Дехто настільки змінився з того часу, що просто не впізнати. Особливо це стосується Дженніфер Лопес.
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Джекі Чан
Фото reddit HelpfulRun7
Орландо Блум
Фото інстаграм orlandobloom
Гаррісон Форд
Фото reddit eaglemaxie
Джулія Робертс
Фото reddit HellsJuggernaut
Тупак Шакур
Фото reddit wecookingitup
Елайджа Вуд та Скарлет Йоганссон
Фото reddit rosseepoo
Г’ю Джекман
Фото reddit
Різ Візерспун
Фото інстаграм reesewitherspoon
Роберт Дауні (молодший)
Фото фейсбук Robert Downey Jr
Дженніфер Лопес
Фото reddit BimboParadise1