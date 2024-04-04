Своєю історією схуднення дівчина ділиться у мережі. На її сторінках можна знайти чимало відео, де вона порівнює себе до схуднення та після.

До теми Жінка схудла на 84 кілограми завдяки бігу: скільки кілометрів вона долала за добу

Спорт і збалансоване харчування допомогли схуднути на 68 кілограмів

Джозі у мережі розповіла, що з дитинства мала проблеми із зайвою вагою. Так, у школі з дівчинки знущалися і дражнили її, вона не могла бігати й гратися як інші діти, й навіть атракціони для Джозі стали недоступними, оскільки вона або не поміщалася у сидіння, або перевищувала дозволену вагу. Крайньою каплею стало те, що у 2020 році її кинув хлопець. Й хоча він не пояснював причин, проте дівчина переконана – він розірвав стосунки з нею через зайву вагу.

Тоді Джозі вирішила, що пора змінювати життя. Вона записалася до спортзалу, найняла особистого тренера й почала правильно харчуватися. Дівчина навчилася виконувати різні вправи, збалансовано харчуватися, й при цьому не обмежуючи себе. Дівчина не вдавалася до жодних махінацій і усього за 2 роки скинула 68 кілограмів.

Як змінилася дівчина після схуднення: дивіться відео

Тепер дівчина з впевненістю розповідає, що раніше дуже часто чула від чоловіків, мовляв, "вона не їхнього типажу". Після схуднення Джозі все частіше отримує пропозиції познайомитися й коментарі, що вона має приголомшливий вигляд. Втім, дівчину не турбує, як змінилися висловлювання у її бік після схуднення.

Джозі Варела пройшла довгий і важкий шлях схуднення. Нині вона також стала тренером і допомагає іншим жінками скинути зайву вагу. Вона розробила власні методики й тепер консультує всіх охочих схуднути.