Своей историей похудения девушка делится в сети. На ее страницах можно найти немало видео, где она сравнивает себя до похудения и после.

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Спорт и сбалансированное питание помогли похудеть на 68 килограммов

Джози в сети рассказала, что с детства имела проблемы с лишним весом. Так, в школе над девочкой издевались и дразнили ее, она не могла бегать и играть как другие дети, и даже аттракционы для Джози стали недоступными, поскольку она или не помещалась в сиденья, или превышала разрешенный вес. Крайней каплей стало то, что в 2020 году ее бросил парень. И хотя он не объяснял причин, однако девушка убеждена – он разорвал отношения с ней из-за лишнего веса.

Тогда Джози решила, что пора менять жизнь. Она записалась в спортзал, наняла личного тренера и начала правильно питаться. Девушка научилась выполнять различные упражнения, сбалансировано питаться, и при этом не ограничивая себя. Девушка не прибегала ни к каким махинациям и всего за 2 года сбросила 68 килограммов.

Как изменилась девушка после похудения: смотрите видео

Теперь девушка с уверенностью рассказывает, что раньше очень часто слышала от мужчин, мол, "она не их типажа". После похудения Джози все чаще получает предложения познакомиться и комментарии, что она выглядит потрясающе. Впрочем, девушку не беспокоит, как изменились высказывания в ее сторону после похудения.

Джози Варела прошла долгий и трудный путь похудения. Сейчас она также стала тренером и помогает другим женщинами сбросить лишний вес. Она разработала собственные методики и теперь консультирует всех желающих похудеть.