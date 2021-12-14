"Фатальна" зустріч: чому вино слід ховати від сонця

Щойно відкорковане вино має чарівні смак та аромат. Але їх можна легко зіпсувати, якщо тримати пляшку на сонці. Хтось полюбляє квіткові нотки, комусь до вподоби фруктові, але хто буде в захваті від присмаку вареної капусти, мокрого картону чи... псини?

Щоб уникнути неприємних несподіванок, треба вино "захищати". Про правила його захисту читайте далі.

Цікаво Вечеря з вином: витримане ігристе SHABO Classic брют та курка, запечена з картоплею

Як уберегти вино від неприємних ароматів

Майте на увазі: "сонячний удар" вино отримує швидше, ніж людина. Потрапляючи на пляшку, ультрафіолетове проміння активізує у вині природний рибофлавін (вітамін В2) та пантотенову кислоту (вітамін В5), і вони вступають у реакцію з природними амінокислотами – у результаті утворюються сірковмісні сполуки, про що відразу дає знати неприємний аромат.



Сонячне проміння псує вино / Фото Unsplash

Як швидко псується вино на сонці

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Тут усе залежить від пляшки. Вину в прозорій тарі, щоб зіпсуватися, вистачить трьох годин. У зеленій пляшці воно протримається трохи довше – до 18 годин. Повністю захищає напій від сонця лише бурштинове скло. Тож, якщо вам подобається милуватися барвами вина крізь прозоре скло, пам'ятайте про ретельний захист напою від сонячного світла. У прозорих пляшках вино можна подавати під час вечірніх посиденьок, адже світлодіодні лампи не випускають ультрафіолетових променів.



Зважайте на колір пляшки / Фото Unsplash

Зверніть увагу на розміщення вина в магазині: його мають "ховати" від сонячного проміння.

Ніколи не тримайте вино на освітленому сонцем місці.Отже:

Освітлення в приміщеннях, де зберігається (чи розпивається) вино в прозорих пляшках, має бути світлодіодним.

Дізнайтесь Вечір із вином: напівсолодке біле ігристе SHABO Classic та запечена індичка

За допомогою цих простих правил ви збережете первісне багатство смаку та аромату вина й уникнете ніякових ситуацій, частуючи гостей вишуканим напоєм.