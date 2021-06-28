Смачним рецептом домашнього фісташкового морозива зірка поділилась у своєму інстаграмі. Приготуйте цей прохолодний і дуже яскравий десерт на власній кухні й насолоджуйтесь ним у ці спекотні літні дні. Записуйте рецепт!
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Приготування
- Почистити фісташки від шкаралупи та подрібнити у блендері.
- Пересипати фісташки у невеличку каструльку, додати молоко і вершки, довести до кипіння.
- В цей час збийти жовтки з цукром до стану пишної маси, додати в каструлю і перемішати.
- Поставити на водяну баню на 8 хвилин, добре перемішуючи.
- Дати охолонути під закритою кришкою.
- Додати йогурт, добре перемішати та поставити у морозилку.
- Як тільки почне замерзати, дістати, збити й знову заховати в морозилку.
- За пів години знову дістати, збити і залишити заморожуватись.
Фісташкове морозиво готується дуже просто / Фото Unsplash
Коли морозиво буде готове, дістаньте його і накладіть у вафельний ріжок або й просто їжте ложкою. Зірка радить для смаку ще натерти шоколад і посипати ним свій холодний десерт. Смачного!