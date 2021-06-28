Фісташкове морозиво в домашніх умовах: рецепт смачного десерту від Лілії Ребрик

28 червня 2021 , 13:03
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Джерело:

Інстаграм Лілії Ребрик

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик зізналась, що морозиво завжди було улюбленим літнім десертом її родини. Серед усього різноманіття смаків справжній фаворит – фісташкове, яке вона із задоволенням готує вдома.

Смачним рецептом домашнього фісташкового морозива зірка поділилась у своєму інстаграмі. Приготуйте цей прохолодний і дуже яскравий десерт на власній кухні й насолоджуйтесь ним у ці спекотні літні дні. Записуйте рецепт! 

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Інгредієнти:

несолоні фісташки – 200 грамів
молоко – 2 склянки
жирні вершки – 0,5 склянки
яєчні жовтки – 4 штуки
цукор – 1 склянка 
несолодкий йогурт – 0,5 склянки

Приготування

  1. Почистити фісташки від шкаралупи та подрібнити у блендері. 
  2. Пересипати фісташки у невеличку каструльку, додати молоко і вершки, довести до кипіння.
  3. В цей час збийти жовтки з цукром до стану пишної маси, додати в каструлю і перемішати. 
  4. Поставити на водяну баню на 8 хвилин, добре перемішуючи.
  5. Дати охолонути під закритою кришкою.
  6. Додати йогурт, добре перемішати та поставити у морозилку.
  7. Як тільки почне замерзати, дістати, збити й знову заховати в морозилку.
  8. За пів години знову дістати, збити і залишити заморожуватись. 

Фісташкове морозиво готується дуже просто / Фото Unsplash

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Коли морозиво буде готове, дістаньте його і накладіть у вафельний ріжок або й просто їжте ложкою. Зірка радить для смаку ще натерти шоколад і посипати ним свій холодний десерт. Смачного! 

 

 

 

Автор: Ірина Продан