Фісташкове морозиво в домашніх умовах: рецепт смачного десерту від Лілії Ребрик

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик зізналась, що морозиво завжди було улюбленим літнім десертом її родини. Серед усього різноманіття смаків справжній фаворит – фісташкове, яке вона із задоволенням готує вдома.

Смачним рецептом домашнього фісташкового морозива зірка поділилась у своєму інстаграмі. Приготуйте цей прохолодний і дуже яскравий десерт на власній кухні й насолоджуйтесь ним у ці спекотні літні дні. Записуйте рецепт!

Читайте також Вечеря з вином: витримане ігристе SHABO Classic Brut і спаржа з ​​лососем

Приготування

Почистити фісташки від шкаралупи та подрібнити у блендері. Пересипати фісташки у невеличку каструльку, додати молоко і вершки, довести до кипіння. В цей час збийти жовтки з цукром до стану пишної маси, додати в каструлю і перемішати. Поставити на водяну баню на 8 хвилин, добре перемішуючи. Дати охолонути під закритою кришкою. Додати йогурт, добре перемішати та поставити у морозилку. Як тільки почне замерзати, дістати, збити й знову заховати в морозилку. За пів години знову дістати, збити і залишити заморожуватись.

несолоні фісташки – 200 грамівмолоко – 2 склянкижирні вершки – 0,5 склянкияєчні жовтки – 4 штукицукор – 1 склянканесолодкий йогурт – 0,5 склянки

Фісташкове морозиво готується дуже просто / Фото Unsplash

Підібрати вино до ваших улюблених гарячих страв чи десертів простіше, ніж ви думаєте. Заходьте в інтернет-магазин SHABO , обирайте вино до смаку та експериментуйте, створюючи несподівані поєднання з вашими звичними стравами.

Коли морозиво буде готове, дістаньте його і накладіть у вафельний ріжок або й просто їжте ложкою. Зірка радить для смаку ще натерти шоколад і посипати ним свій холодний десерт. Смачного!