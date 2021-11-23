Вагітність – це особливий період в житті кожної пари, тому його намагаються увіковічити у фото. Сімейна пара дуже любить своїх свійських тварин, тому чоловік з дружиною вирішили їх також залучити до фотосесії. Ось що з цього вийшло.

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Кінь зіпсував сімейні фото

Сімейна пара зі Сполучених Штатів Америки зараз перебуває в очікуванні малюка. На честь цього люди вирішили влаштувати фотосесію на природі. До цього дійства чолові та дружина також залучили своїх звірів, яких у їхньому господарстві чимало. Тварини повинні були невимушено гуляти на фоні кадру, проте щось пішло не так.



Кінь став головним героєм у кадрі / Фото Twizz

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Як вияснилось, головним героєм на фото була не вагітна жінка з майбутнім батьком, а кінь, який корчив смішні гримаси та неабияк веселив власників і фотографа. Тваринку звуть Бакшот, і вона нахабно влізла у кадр до своїх господарів під час фотосесії. Його харизма полонила серця всіх присутніх і злитись на цього артистичного коника було складно.



Бакшот повеселив своїх власників / Фото Twizz



Кінь приєднався до сімейної фотосесії пари / Фото Twizz

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Інші тварини, на відміну від Бакшота, поводились пристойно і просто бродили на фоні, в той час, як кінь веселив господарів своєю широкою усмішкою. Фотограф Крістен Заффіро згодом поділився, що витівки звіря змусили всіх розсміятись, а кадри вийшли можливо не надто романтичні, але дуже веселі. Все ж зробити кілька милих фото без звіряти вдалось, тому фотосесія не пройшла надарма.