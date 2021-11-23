Беременность – это особый период в жизни каждой пары, поэтому его пытаются увековечить в фото. Семейная пара очень любит своих домашних животных, поэтому супруги решили их также привлечь к фотосессии. Вот что из этого вышло.

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Лошадь испортила семейные фото

Семейная пара из Соединенных Штатов Америки сейчас находится в ожидании малыша. В честь этого люди решили устроить фотосессию на природе. К этому действу муж и жена также привлекли своих зверей, которых в их хозяйстве немало. Животные должны были непринужденно гулять на фоне кадра, но что-то пошло не так.



Лошадь стала главным героем в кадре / Фото Twizz

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Как выяснилось, главным героем на фото была не беременная женщина с будущим отцом, а лошадь, корчившая смешные гримасы и изрядно веселившая владельцев и фотографа. Животное зовут Бакшот, и оно нагло влезло в кадр к своим хозяевам во время фотосессии. Его харизма пленила сердца всех присутствующих и злиться на эту артистическую лошадку было сложно.



Бакшот порадовал своих владельцев / Фото Twizz



Лошадь присоединилась к семейной фотосессии пары / Фото Twizz

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