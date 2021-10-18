Гарна ідея: 10 жінок, які наростили волосся й не пошкодували

19:09

Якщо хочеться пишного та довгого волосся, але чекати взагалі неохота, тоді можна сходити на процедуру нарощування. Хоч цей метод має свої недоліки, які обов’язково варто знати перед походом в салон, але він дозволяє отримати розкішний результат буквально за кілька годин.