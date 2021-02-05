Гімнастка Стефані Міллінгер показує неймовірні і трюки зі своїм тілом в екстремальних умовах. Не віриться, що людина здатна так вигинатись, і здається, що у неї й зовсім немає кісток!

Джерело: redbull

28-річна Стефані Міллінгер – світова рекордсменка, яка змогла аж 402 рази піднятись у стійку на руках зі складного положення. Дівчина вражає не лише своєю силою та витривалістю, а й майже нелюдською гнучкістю, виконуючи шпагати та трюки на неймовірній висоті без страховки, поряд з небезпечними тваринами та в екстремальних умовах. Колись у неї ніхто не вірив, проте сьогодні вона має не лише світовий рекорд, а й понад 400 тисячі підписників в інстаграмі та контракти зі світовими брендами.

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Як все почалось

На відміну від багатьох професійних спортсменів, які займались спортом мало не з пелюшок, Стефані зацікавилась гімнастикою у 13 років. Ніхто з її родини цим ніколи не цікавився, тож дівчина сама розробила для себе план тренувань. Їй доводилось вставати о 4 ранку, щоб устигнути до школи. А після школи вона роздавала листівки та доставляла газети.

Уявіть тільки таку дитину на кухні!

Це далеко не все, на що вона здатна

Напевно, з нею не нудно на прогулянці чи у супермаркеті

Тоді більшість її рідні вважали, що дівчині варто звернути увагу на більш серйозну професію, адже вона з самого початку ставилась до свого заняття гімнастикою не як до простого хобі. Її мати була єдиною, хто її підтримував з самого початку.

Стефані сьогодні

Ось вже 8 років вона щодня важко тренується від 6 до 10 годин, аби мати змогу виконувати такі складні трюки та залишатись настільки гнучкою. За ці роки встановила світовий рекорд, стала фіналісткою німецького шоу "Ми шукаємо таланти" та постійно отримує пропозиції від відомих брендів. Стефані вважає, що її секрет – "не порівнювати себе з іншими."

Справжня пристрасть – фото з тваринами

Дівчини не страшні навіть такі екзотичні тварини

Більшість дивовижних фото гімнастка робить у незвичних місцях: на вершинах гір, на підвісному мості, на краю прірви чи на спині у величезного буйвола. Дівчина зізнається, що просто не може жити без ризику та екстриму:

Я визначаю себе як артистку та екстремальну спортсменку. Я постійно кидаю собі виклики, і частина цього для мене – екстремальні трюки. Найгірше для моєї роботи – це рутина чи звичка. Це ні до чого вас не приводить і робить занадто обережними,

– розповідає Стефані

Вона відвідує прекрасні куточки нашої планети

Здається, у цієї дівчини зовсім немає почуття страху

А з такою кицею потрібно бути обережною

Кадр з її відомої фотосесії з ведмедем

Яке величне фото!

Стефані Міллінгер 4 рази запрошували виступати до знаменитого Цирку дю Солей...і вона щоразу відмовлялась.

Це для мене величезна честь, але я зрозуміла, що шоу-бізнес – це не для мене. Я бачу себе художником, і мені потрібні постійні зміни. Я хочу вигадувати себе кожен день,

– зізнається дівчина

Схоже, серед екстремальних природних умова їй комфортніше, ніж у цирку

Для виконання трюків їй достатньо і поручнів

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Усі фото: фейсбук Стефані Міллінгер

На своїй сторінці в інстаграмі гімнастка викладає відео своїх дивовижних трюків як у незвичайних місцях, так і у домашніх умовах чи у залі.