Австрийская гимнастка шокирует своей гибкостью: впечатляющие фото, от которых не оторвать взгляд
Гимнастка Стефани Миллингер показывает невероятные и трюки со своим телом в экстремальных условиях. Не верится, что человек способен так изгибаться, и кажется, что у нее и вовсе нет костей!
Источник: redbull
28-летняя Стефани Миллингер – мировая рекордсменка, которая смогла целых 402 раза подняться в стойку на руках из сложного положения. Девушка поражает не только своей силой и выносливостью, но и почти нечеловеческой гибкостью, выполняя шпагаты и трюки на невероятной высоте без страховки, рядом с опасными животными и в экстремальных условиях. Когда-то в нее никто не верил, однако сегодня у нее не только мировой рекорд, но и более 400 тысяч подписчиков в инстаграме и контракты с мировыми брендами.
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Как все началось
В отличие от многих профессиональных спортсменов, которые занимались спортом чуть ли не с пеленок, Стефани заинтересовалась гимнастикой в 13 лет. Никто из ее семьи этим никогда не интересовался, поэтому девушка сама разработала для себя план тренировок. Ей приходилось вставать в 4 утра, чтобы успеть до школы. А после школы она раздавала листовки и доставляла газеты.
Представьте только такого ребенка на кухне!
Это далеко не все, на что она способна
Наверное, с ней не скучно на прогулке или в супермаркете
Тогда большинство ее родные считали, что девушке стоит обратить внимание на более серьезную профессию, ведь она с самого начала относилась к своему занятию гимнастикой не как к простому хобби. Ее мать была единственной, кто ее поддерживал с самого начала.
Стефани сегодня
Вот уже 8 лет она ежедневно трудно тренируется от 6 до 10 часов, чтобы иметь возможность выполнять такие сложные трюки и оставаться настолько гибкой. За эти годы установила мировой рекорд, стала финалисткой немецкого шоу "Мы ищем таланты" и постоянно получает предложения от известных брендов. Стефани считает, что ее секрет – "не сравнивать себя с другими."
Настоящая страсть – фото с животными
Девушки не страшны даже такие экзотические животные
Большинство удивительных фото гимнастка делает в необычных местах: на вершинах гор, на подвесном мосту, на краю пропасти или на спине у огромного буйвола. Девушка признается, что просто не может жить без риска и экстрима:
Я определяю себя как артистку и экстремальную спортсменку. Я постоянно бросаю себе вызовы, и часть этого для меня – экстремальные трюки. Самое ужасное для моей работы – это рутина или привычка. Это ни к чему вас не приводит и делает слишком осторожными,
– рассказывает Стефани
Она посещает прекрасные уголки нашей планеты
Кажется, у этой девушки совсем нет чувства страха
А с такой кошкой нужно быть осторожной
Кадр с ее известной фотосессии с медведем
Какое величественное фото!
Стефани Миллингер 4 раза приглашали выступать в знаменитый Цирк дю Солей ... и она каждый раз отказывалась.
Это для меня огромная честь, но я поняла, что шоу-бизнес – это не для меня. Я вижу себя художником, и мне нужны постоянные изменения. Я хочу выдумывать себя каждый день,
– признается девушка
Похоже, среди экстремальных природных условий ей комфортнее, чем в цирке
Для выполнения трюков ей достаточно и поручней
Все фото: фейсбук Стефани Миллингер
На своей странице в инстаграме гимнастка делится видео своих удивительных трюков как в необычных местах, так и в домашних условиях или в зале.
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