Гимнастка Стефани Миллингер показывает невероятные и трюки со своим телом в экстремальных условиях. Не верится, что человек способен так изгибаться, и кажется, что у нее и вовсе нет костей!

Источник: redbull

28-летняя Стефани Миллингер – мировая рекордсменка, которая смогла целых 402 раза подняться в стойку на руках из сложного положения. Девушка поражает не только своей силой и выносливостью, но и почти нечеловеческой гибкостью, выполняя шпагаты и трюки на невероятной высоте без страховки, рядом с опасными животными и в экстремальных условиях. Когда-то в нее никто не верил, однако сегодня у нее не только мировой рекорд, но и более 400 тысяч подписчиков в инстаграме и контракты с мировыми брендами.

Читать также: Люди исчезают на картинах этой художницы: впечатляющий бодиарт – фото, видео

Как все началось

В отличие от многих профессиональных спортсменов, которые занимались спортом чуть ли не с пеленок, Стефани заинтересовалась гимнастикой в ​​13 лет. Никто из ее семьи этим никогда не интересовался, поэтому девушка сама разработала для себя план тренировок. Ей приходилось вставать в 4 утра, чтобы успеть до школы. А после школы она раздавала листовки и доставляла газеты.

Представьте только такого ребенка на кухне!

Это далеко не все, на что она способна

Наверное, с ней не скучно на прогулке или в супермаркете

Тогда большинство ее родные считали, что девушке стоит обратить внимание на более серьезную профессию, ведь она с самого начала относилась к своему занятию гимнастикой не как к простому хобби. Ее мать была единственной, кто ее поддерживал с самого начала.

Стефани сегодня

Вот уже 8 лет она ежедневно трудно тренируется от 6 до 10 часов, чтобы иметь возможность выполнять такие сложные трюки и оставаться настолько гибкой. За эти годы установила мировой рекорд, стала финалисткой немецкого шоу "Мы ищем таланты" и постоянно получает предложения от известных брендов. Стефани считает, что ее секрет – "не сравнивать себя с другими."

Настоящая страсть – фото с животными

Девушки не страшны даже такие экзотические животные

Большинство удивительных фото гимнастка делает в необычных местах: на вершинах гор, на подвесном мосту, на краю пропасти или на спине у огромного буйвола. Девушка признается, что просто не может жить без риска и экстрима:

Я определяю себя как артистку и экстремальную спортсменку. Я постоянно бросаю себе вызовы, и часть этого для меня – экстремальные трюки. Самое ужасное для моей работы – это рутина или привычка. Это ни к чему вас не приводит и делает слишком осторожными,

– рассказывает Стефани

Она посещает прекрасные уголки нашей планеты

Кажется, у этой девушки совсем нет чувства страха

А с такой кошкой нужно быть осторожной

Кадр с ее известной фотосессии с медведем

Какое величественное фото!

Стефани Миллингер 4 раза приглашали выступать в знаменитый Цирк дю Солей ... и она каждый раз отказывалась.

Это для меня огромная честь, но я поняла, что шоу-бизнес – это не для меня. Я вижу себя художником, и мне нужны постоянные изменения. Я хочу выдумывать себя каждый день,

– признается девушка

Похоже, среди экстремальных природных условий ей комфортнее, чем в цирке

Для выполнения трюков ей достаточно и поручней

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Все фото: фейсбук Стефани Миллингер

На своей странице в инстаграме гимнастка делится видео своих удивительных трюков как в необычных местах, так и в домашних условиях или в зале.