Художница Вилия Виткуте создает рисунки на телах своих моделей так, что их даже трудно разглядеть на фоне дикой природы. С помощью бодиарта она делает снимки, на которых пытается объединить человека и природу. Смотрите, как ей это удается.

Источник: boredpanda

Вилия Виткуте родом из Литвы, однако с 2010 года она жила в Швеции и вдохновлялась местными пейзажами, а в 2019 году переехала в Италию. Она победительница многих творческих конкурсов в разных странах, и стала известна на весь мир благодаря своим работам, в которых превращает человека и природу в единое целое.

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Свое творчество Вилия называет "камуфляжным" из-за того, что модели практически растворяются на фото, маскируясь под природные объекты. Художница считает, что современные люди потеряли связь природой. Она создала свой собственный способ показать отношения человечества и природы, изменения климата и вредное воздействие человека: из бодиарт и фотоискусство.

Она путешествовала по всему миру и создавала работы на основе бодиарта среди различных ландшафтов: от Марокко до Арктики, вдохновляясь невероятной природой, историями людей, музыкой и танцами.

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Художница очень точно подбирает краски, свет и ракурс и разрисовывает людей так, чтобы их тела полностью повторяли окружающие пейзажи и органично в них вписывались, не нарушая гармонии дикой природы. Ведь Вилия убеждена, что человек с природой должны быть одним целым.

Попробуйте найти модель на этих фото!

Процесс нанесения краски на модель:

Однако Вилия не ограничивается единичными фотоработами. Совместно с хореографом Малгожатой Сус они создали последний большой проект под названием "Память воды" – это цикл фото и видео с элементами хореографии, посвященных проблеме стремительных климатических изменений.