Художниця Вілія Віткуте створює малюнки на тілах своїх моделей так, що їх навіть важко розгледіти на фоні дикої природи. За допомогою бодіарту вона робить знімки, на яких намагається об'єднати людину і природу. Дивіться, як їй це вдається.

Джерело: boredpanda

Вілія Віткуте родом з Литви, проте з 2010 року вона мешкала у Швеції та надихалась тамтешніми пейзажами, а у 2019 році переїхала до Італії. Вона переможниця багатьох мистецьких конкурсів у різних країнах, і стала відома на увесь світ завдяки своїм роботам, у яких перетворює людину і природу на єдине ціле.

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Свою творчість Вілія називає "камуфляжною" через те, що моделі практично розчиняються на фото, маскуючись під природні об'єкти. Художниця вважає, що сучасні люди втратили зв'язок природою. Вона створила свій власний спосіб показати стосунки людства і природи, зміни клімату та шкідливий вплив людини: через бодіарт та фотомистецтво.

Вона подорожувала по всьому світу і створювала роботи на основі бодіарту серед різноманітних ландшафтах: від Марокко до Арктики, надихаючись неймовірною природою, історіями людей, музикою та танцями.

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Художниця дуже точно добирає фарби, світло та ракурс і розмальовує людей так, щоб їх тіла повністю повторювали навколишні пейзажі і органічно в них вписувались, не порушуючи гармонії дикої природи. Адже Вілія переконана, що людина з природою повинні бути одним цілим.

Спробуйте знайти модель на цих фото!

Процес нанесення фарби на модель:

Проте Вілія не обмежується поодинокими фотороботами. Спільно з хореографом Малгожатою Сус вони створили останній великий проєкт під назвою "Пам'ять води" – це цикл фото та відео з елементами хореографії, які присвячені проблемі стрімких кліматичних змін.