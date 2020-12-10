У Інституті кольору Pantone назвали відразу два відтінки, що будуть лідерами модної палітри у 2021 році. Ці кольори символізують поєднання сили та надії.

На сайті організації розповіли про ці трендові відтінки: глибокий сірий PANTONE 17-5104 Ultimate Gray та яскравий жовтий PANTONE 13-0647 Illuminating.

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Кольори 2021 за версією Pantone

PANTONE 13-0647 Illuminating – це яскравий та життєрадісний відтінок жовтого, просякнутий сонячною енергією та бадьорістю. Поряд з ним PANTONE 17-5104 Ultimate Gray – це спокійний сірий відтінок гальки на пляжі, символ стійкості та тих міцних, надійних речей, які не змінюються з роками і здатні витримати випробування часом.

Головні кольори 2021 року/ Зображення Pantone

У Pantone особливо акцентують увагу на поєднанні цих кольорів. Це спокійний світлий союз сили та піднесення.

Це два незалежні кольори, які показують нам, як два дуже різні елементи можуть поєднуватись, щоб підтримати один одного – це найкраще вираження настрою Кольору року 2021, – кажуть у Pantone

Цей зігріваючий союз кольорів пов'язаний одночасно з мудрістю та інноваціями, досвідом, інтуїцією та пошуком нових способів мислення. Разом вони дають надію на щось сонячне та позитивне, вселяють надію у те, що все навколо стає яскравішим.

Зазвичай у Pantone презентують лише один відтінок. Востаннє в Інституті кольору обрали два відтінки лише у 2016: тоді це було гармонійне поєднання рожевого PANTONE 13-1520 Rose Quartz та блакитного PANTONE 15-3919 Serenity.

Як у Pantone обирають кольори року?

Інститут кольору Pantone з 2000 року обирають колір року, який буде увесь наступний рік впливати на тренди у моді, дизайні інтер'єру, поліграфії та інших сферах.

Щороку команда експертів аналізує світові тенденції, актуальні події, тренди та ідеї. Вони проглядають не тільки колекції модних дизайнерів, а й вивчають індустрію розваг, кіноіндустрію, твори мистецтва, звертають увагу на популярні туристичні напрямки, нові технології, стиль життя різних людей та навіть тренди у соціальних мережах та майбутні спортивні події – усе, що привертає увагу людей у всьому світі.

Це довга і детальна робота, в результаті якої експерти й презентують колір року.