Відомий сайт стокових зображень Shutterstock проаналізував, зображення якого кольору у 2020 році завантажували більше, ніж будь-коли раніше. Таким чином вони визначили три кольори, які будуть у тренді наступного року.

Саме ці кольори найбільше будуть з'являтись у кольоровій гамі відомих брендів та у колекціях дизайнерів. Їх будуть використовувати для різноманітних зображень у всьому світі, розповідають у Shutterstock.

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Set Sail Champagne – колір шампанського

На сервісі цей колір описують як колір вітрила на фоні відкритого моря, до якого нам усім хочеться втекти

Після року бурхливих змін ми всі хотіли б відправитись кудись далеко від усього цього

Це чисте полотно, на якому можна почати все спочатку і написати все, що захочеться. А якщо придивитись, то у ньому можна побачити навіть пастельний апельсиновий відтінок.

Fortuna Gold – золотий

Shutterstock назвали його на честь римської богині вдачі – Фортуни. Темний, насичений, теплий відтінок, як символізує фортуну – мерехтливі момент щастя, випадкові події та неймовірні збіги. Ми можемо побачити його у сонячному світлі наприкінці дня чи в осінньому листі на міських вулицях.

Tidewater Green – глибокий зелено-блакитний

Цей колір символізує постійні зміни, які відбуваються у світі, на кшталт обертання Землі навколо своєї осі чи припливів та відпливів океану. Нагадування нам про те, що зміни – це нормально і нам потрібно вчитись їх приймати. Він нагадує нам водночас джунглі і темні водойми.

Відома українська блогерка та бізнесвумен Міла Бараєва на своїй сторінці в інстаграмі радить звернути увагу на ці трендові кольори та надихатись ними.

Якщо ви замислюєтесь над ребрендингом для свого бізнесу, зміною візуалу інстаграму чи сайту, і хочете бути в тренді, придивіться до цих кольорів,

– говорить Міла.

Вона вже використовує вкраплення Set Sail Champagne у візуалі в особистому профілі. А для бізнес-аккаунту та оформлення "хайлайтс" Міла Бараєва обрала класичний колір Pantone Ironman.