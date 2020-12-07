Известный сайт стоковых изображений Shutterstock проанализировал, изображения какого цвета в 2020 году загружали больше, чем когда-либо прежде. Таким образом они определили три цвета, которые будут в тренде следующего года.

Именно эти цвета будут часто появляться в цветовой гамме известных брендов и в коллекциях дизайнеров. Их будут использовать для различных изображений во всем мире, рассказывают в Shutterstock.

Читайте также: Как стильно украсить елку на Новый год 2021: главные тренды и фотопримеры

Set Sail Champagne – цвет шампанского

На сервисе этот цвет описывают как цвет паруса на фоне открытого моря, к которому нам всем хочется убежать

После года бурных изменений мы все хотели бы отправиться куда-то далеко от всего этого

Это чистый холст, на котором можно начать все сначала и написать все, что захочется. А если присмотреться, то в нем можно увидеть даже пастельный апельсиновый оттенок.

Fortuna Gold – золотой

Shutterstock назвали его в честь римской богини удачи – Фортуны. Темный, насыщенный, теплый оттенок, который символизирует удачу – мерцающие момент счастья, случайные события и невероятные совпадения. Мы можем увидеть его в солнечном свете в конце дня или в осенней листве на городских улицах.

Tidewater Green – глубокий зелено-голубой

Этот цвет символизирует постоянные изменения, которые происходят в мире, вроде вращения Земли вокруг своей оси или приливов и отливов океана. Напоминание нам о том, что изменения – это нормально и нам нужно учиться их принимать. Он похож одновременно на джунгли и темные водойомы.

Известная украинская блогера и бизнесвумен Мила Бараева на своей странице в инстаграм советует обратить внимание на эти трендовые цвета и вдохновляться ними.