В Институте цвета Pantone назвали сразу два оттенка, которые будут лидерами модной палитры в 2021 году. Эти цвета символизируют сочетание силы и надежды.

На сайте организации рассказали об этих трендовых оттенки: глубокий серый PANTONE 17-5104 Ultimate Gray и яркий желтый PANTONE 13-0647 Illuminating.

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Главные цвета 2021 по версии Pantone

PANTONE 13-0647 Illuminating – это яркий и жизнерадостный оттенок желтого, пропитанный солнечной энергией и бодростью. Рядом с ним PANTONE 17-5104 Ultimate Gray – это спокойный серый оттенок гальки на пляже, символ стойкости и тех крепких, надежных вещей, которые не меняются с годами и способны выдержать испытание временем.

Главные цвета 2021 года/ Изобржение Pantone

В Pantone особенно акцентируют внимание на сочетании этих цветов. Это спокойный светлый союз силы и душевного подъема.

Это два независимых цвета, которые показывают нам, как два очень разных элемента могут сочетаться, чтобы поддержать друг друга – это лучшее выражение настроения Цвета года 2021, – говорят в Pantone

Этот согревающий союз цветов связан одновременно с мудростью и инновациями, опытом, интуицией и поиском новых способов мышления. Вместе они дают надежду на что-то солнечное и положительное, вселяют надежду в то, что все вокруг становится ярче

Обычно в Pantone представляют только один оттенок. Последний раз в Институте цвета выбрали два оттенка только в 2016: тогда это было гармоничное сочетание розового PANTONE 13-1520 Rose Quartz и голубого PANTONE 15-3919 Serenity.

Как в Pantone выбирают цвета года?

Институт цвета Pantone с 2000 года выбирают цвет года, который будет весь следующий год влиять на тренды в моде, дизайне интерьера, полиграфии и других сферах.

Ежегодно команда экспертов анализирует мировые тенденции, актуальные события, тренды и идеи. Они просматривают не только коллекции модных дизайнеров, но и изучают индустрию развлечений, киноиндустрию, произведения искусства, обращают внимание на популярные туристические направления, новые технологии, стиль жизни разных людей и даже тренды в социальных сетях и будущие спортивные события – все, что привлекает внимание людей во всем мире.

Это долгая и кропотливая работа, в результате которой эксперты и представляют цвет года.