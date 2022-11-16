Гізер Морріс "Обіцянка сестер"

Героїні цієї книжки – Цібі, Маґда та Лівія – три сестри, які народилися і зростали в Словаччині. Коли Європу окупували нацисти, вони були ув’язнені в Аушвіці. У цьому жахливому місці Цібі, Маґда та Лівія пройшли важкі випробування, ледь не померли від голоду, важкої праці та знущань охоронців концтабору, але постійно трималися разом. Коли туди наближалися союзники, щоб звільнити всіх, на них чекало останнє випробування – марш смерті з Аушвіцу. Нацисти намагалися знищити будь-які докази, що у цьому місці утримували в’язнів і всіх вивели на страту.

До теми Що нас чекає у 2030-му: 5 книг про майбутнє

Гізер Морріс "Обіцянка сестер" / Фото Книголав, 2022

Та сестрам вдалося втекти і сховатися в лісі, поки їх не знайшли свої. Після звільнення сестри їдуть до Ізраїля, до свого нового дому і тут їхня боротьба за свободу тільки починається. Лівія, Маґда і Цібі зустрінуть привидів минулого та відкриють таємниці, які вони приховують одна від одної, щоб знайти справжнє умиротворення і щастя. Ця історія про велику силу, відвагу і надію.

Анастасія Піка "Остання справа журналістки Кроніної"

Вже на початку цього роману про молоду українську журналістку стає зрозуміло, що авторка має неабиякий хист, вміє писати цікаво, захоплююче й з гумором навіть про буденні речі. Які, на жаль – лише на початку. Адже надалі мова про серйозні справи, які наша героїня на ім'я Альона Кроніна все одно вирішує нетрадиційним способом.

Яким саме? Не таким, як усі, адже й доля у неї виявилася так само нестандартною. Уявіть собі, юна максималістка потрапляє на роботу до суворо цензурованої та повністю підконтрольної проросійському спонсору київської редакції. Під час Євромайдану розуміє, що більше не може бути відстороненим свідком подій і хоче боротися з кремлівською пропагандою та розповідати людям правду. Протягом дії роману, яка вкладається у тридцять сім справ, наша Альона будує блискучу кар'єру: стає IT-журналісткою і агенткою розвідки MI6, працює у парламенті та пробує зірвати російське вторгнення до України 24 лютого 2022 року. А починалося ж усе так буденно і кумедно, що, здавалося, кінця не буде трагікомічним журналістським будням української столиці.

Анастасія Піка "Остання справа журналістки Кроніної" / Фото Bookraine Publishing House, 2022

Як-от у першій справі про дамбу Київської ГЕС, яку щовесни має прорвати, і куди нашу героїню відправляють на інтерв’ю.

"Директор відповідає довго та зі смаком. Я в стотисячний раз чую історію про застаріле обладнання, європейських спонсорів і стратегію до 2030 року – її розповідають абсолютно всі українські чиновники так, наче їм заборонили казати щось інше. Мені так хочеться сказати цьому чоловікові, що влада ніколи не виділить ГЕС грошей, навіть у 2030-му, а якщо виділить, то він витратить їх не на збільшення потужності енергомереж, а на свою дачу на Київському морі, проте замість цього ввічливо питаю, хто такий експерт-катастрофолог, який регулярно розповідає в інтернеті про те, що дамбу скоро прорве".

Керол Джонстоун "Задзеркалля"

Ця містична історія – про світ по той бік дзеркала. Світ, створений двома сестрами-близнючками – Кет і Ель. Маленький всесвіт у власному будинку, сховище вигаданих піратських кораблів, клоунів та чаклунок. Десять років по тому одна з сестер має повернутися у цей світ... Коли вже доросла Ель зникає, Кет вирушає на її пошуки. Вона має знову ступити на поріг величезного, сповненого примар та дитячих кошмарів будинку, в якому сестри виросли. Хтось залишає Кет підказки. Хтось, кому відомо, що світ їхнього дитинства – це фікція.

Керол Джонстоун. "Задзеркалля" / Фото Клуб Сімейного Дозвілля, 2022

Вигадка, в якій дві маленькі сестрички хотіли сховатися від цілком реального насильства. Тоді, давно, вони дивом зуміли врятуватися. Тепер уже Кет має врятувати сестру. Але від кого? Хто цей монстр, що виліз із-під ліжка їхніх дитячих спогадів? Кет має пригадати те, що колись сталося в стінах будинку.

Логан Урі. "Як не померти на самоті. Дивовижна наука, яка допоможе вам знайти своє кохання"

Авторка цієї книжки справедливо вважає, що ніхто з нас не має вроджених знань про те, як правильно обирати партнера. Мовляв, ми робимо це більш інтуїтивно, аніж цілеспрямовано., і саме це є причиною самотності та невдалих стосунків левової частки населення землі. Тож мова наразі про те, як бути усвідомленим і цілеспрямованим у коханні, визнати свої шкідливі звички, коригувати техніку поведінки на побаченнях і починати важливі розмови про стосунки. Взаємини потрібно вибудовувати, а не шукати.

Логан Урі "Як не померти на самоті. Дивовижна наука, яка допоможе вам знайти своє кохання" / Фото Клуб Сімейного Дозвілля, 2022

Тривалі стосунки з’являються не самі собою, а є кульмінацією низки рішень. І ухвалюючи правильні рішення, ви наближаєтеся до чудової любовної історії. Авторка допоможе зрозуміти, як завдяки правильним рішенням обрати партнера/партнерку мрії, вибудувати здорові довготривалі стосунки, бути у парі та не померти самотнім.

Володимир Станчишин "Емоційні гойдалки війни"

Автор цієї книжки нагадує, що з початком повномасштабної війни в Україні змінилося не лише наше повсякдення, але й емоційні реакції. Усе – від страху, тривоги та злості до почуття провини й смутку – проявляється настільки насичено, що інколи складно уявити, як узагалі можна дати раду цим емоціям.

Бо якщо раніше в нас були певні зразки того, як поводитися в кожній ситуації, як реагувати, то зараз усі ці зразки поламані, а в голові – суцільний хаос; щодня ми бачимо речі, яких не мало б існувати в цивілізованому світі. Тож будь-яка емоційна реакція є нормальною відповіддю на ненормальні обставини війни, як стверджує автор, і ми маємо право відчувати лють, маємо право хотіти помсти, ми можемо вмикати чорно-біле мислення і не відчувати при цьому провини. Ми можемо сумувати, ми можемо плакати стільки, скільки потрібно.

Володимир Станчишин "Емоційні гойдалки війни" / Фото Віхола, 2022

Це книжка про емоції цивільних людей у тилу: про тих, хто залишився в Україні, й тих, які були змушені покинути свої домівки, всіх, хто волонтерить, донатить і чекає рідних з фронту, всіх, хто кожен свій день починає з новин та прокидається від сповіщень про повітряну тривогу. Ми не обирали жити в час історичних змін, але війна це те, від чого не можна абстрагуватися, тому наше завдання наразі – навчитися справлятися на своєму особистісному рівні, жити, аби перемогти в цій війні.