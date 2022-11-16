Гизер Моррис "Обещание сестер"

Героини этой книги – Циби, Магда и Ливия – три сестры, которые родились и росли в Словакии. Когда Европу оккупировали нацисты, они были арестованы в Аушвице. В этом ужасном месте Циби, Магда и Ливия прошли тяжелые испытания, едва не умерли от голода, тяжелого труда и издевательств охранников концлагеря, но постоянно держались вместе. Когда туда приближались союзники, чтобы освободить всех, их ждало последнее испытание – марш смерти из Аушвица. Нацисты пытались уничтожить какие-либо доказательства, что в этом месте содержали заключенных и всех вывели в казнь.

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Гизер Моррис "Обещание сестер" / Фото Книголав, 2022

Но сестрам удалось скрыться и спрятаться в лесу, пока их не нашли свои. После освобождения сестры едут в Израиль, в свой новый дом, и здесь их борьба за свободу только начинается. Ливия, Магда и Циби встретят призраки прошлого и откроют тайны, которые они скрывают друг от друга, чтобы найти подлинное умиротворение и счастье. Эта история о великой силе, отваге и надежде.

Анастасия Пика "Последнее дело журналистки Крониной"

Уже в начале этого романа о молодой украинской журналистке становится понятно, что автор имеет незаурядные способности, умеет писать интересно, увлекательно и с юмором даже о будничных вещах. Которые, к сожалению – только в начале. Ведь в дальнейшем речь идет о серьезных делах, которые наша героиня по имени Алена Кронина все равно решает нетрадиционным способом.

Каким именно? Не таким, как все, ведь и судьба у нее оказалась столь же нестандартной. Представьте, юная максималистка попадает на работу к строго цензурированной и полностью подконтрольной пророссийскому спонсору киевской редакции. Во время Евромайдана понимает, что больше не может быть отстраненным свидетелем событий и хочет бороться с кремлевской пропагандой и рассказывать людям правду. В течение действия романа, которое укладывается в тридцать семь дел, наша Алена строит блестящую карьеру: становится IT-журналисткой и агентом разведки MI6, работает в парламенте и пытается сорвать российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. А ведь начиналось все так обыденно и забавно, что, казалось, конца не будет трагикомическим журналистским будням украинской столицы.

Анастасия Пика "Последнее дело журналистки Крониной" / Фото Bookraine Publishing House, 2022

А именно в первом деле о дамбе Киевской ГЭС, которую каждую весну должно прорвать, и куда нашу героиню отправляют на интервью.

"Директор отвечает долго и со вкусом. Я в стотысячный раз слышу историю об устаревшем оборудовании, европейских спонсорах и стратегии до 2030 года – ее рассказывают абсолютно все украинские чиновники так, как им запретили говорить что-то другое. Мне так хочется сказать этому мужчине, что власть никогда не выделит ГЭС денег, даже в 2030-м, а если выделит, то он потратит их не на увеличение мощности энергосетей, а на свою дачу на Киевском море, однако вместо этого вежливо спрашиваю, кто такой эксперт-катастрофолог, регулярно рассказывающий в интернете о том, что дамбу скоро прорвет".

Кэрол Джонстоун. "Зазеркалье"

Эта мистическая история – о мире по ту сторону зеркала. Мир, созданный двумя сестрами-близнецами – Кэт и Эль. Маленькая вселенная в собственном доме, хранилище придуманных пиратских кораблей, клоунов и колдунок. Десять лет спустя одна из сестер должна вернуться в этот мир... Когда уже взрослая Эль исчезает, Кэт отправляется на ее поиски. Она должна снова ступить на порог огромного, исполненного призраков и детских кошмаров дома, в котором сестры выросли. Кто-то покидает Кэт подсказки. Кто-то, кому известно, что мир детства – это фикция.

Кэрол Джонстоун. "Зазеркалье" / Фото Клуб Семейного Досуга, 2022

Выдумка, в которой две маленькие сестренки хотели скрыться от вполне реального насилия. Тогда, давно, они чудом сумели спастись. Теперь Кэт должна спасти сестру. Но от кого? Кто этот монстр, вылезший из-под кровати их детских воспоминаний? Кэт должен вспомнить, что когда-то произошло в стенах дома.

Логан Ури. "Как не умереть в одиночестве. Удивительная наука, которая поможет вам обрести свою любовь"

Автор этой книги справедливо считает, что никто из нас не имеет врожденных знаний о том, как правильно выбирать партнера. Мол, мы делаем это более интуитивно, чем целенаправленно, и именно это является причиной одиночества и неудачных отношений львиной доли населения земли. Итак, речь идет о том, как быть осознанным и целеустремленным в любви, признать свои вредные привычки, корректировать технику поведения на свиданиях и начинать важные разговоры об отношениях. Взаимоотношения нужно выстраивать, а не искать.

Логан Ури "Как не умереть в одиночестве. Удивительная наука, которая поможет вам обрести свою любовь" / Фото Клуб Семейного Досуга, 2022

Длительные отношения появляются не сами собой, а являются кульминацией ряда решений. И, принимая правильные решения, вы приближаетесь к замечательной любовной истории. Автор поможет понять, как благодаря правильным решениям выбрать партнера/партнершу мечты, выстроить здоровые долговременные отношения, быть в паре и не умереть одиноким.

Владимир Станчишин "Эмоциональные качели войны"

Автор этой книги напоминает, что с началом полномасштабной войны в Украине изменилась не только наша повседневная жизнь, но и эмоциональные реакции. Все – от страха, тревоги и злобы до чувства вины и печали – проявляется настолько насыщенно, что иногда сложно представить, как вообще можно справиться с этими эмоциями.

Если раньше у нас были определенные образцы того, как вести себя в каждой ситуации, как реагировать, то сейчас все эти образцы поломаны, а в голове – сплошной хаос; каждый день мы видим вещи, которых не должно существовать в цивилизованном мире. Так что любая эмоциональная реакция является нормальным ответом на ненормальные обстоятельства войны, как утверждает автор, и мы имеем право чувствовать ярость, имеем право хотеть мести, мы можем включать черно-белое мышление и не испытывать при этом вины. Мы можем унывать, мы можем плакать столько, сколько нужно.

Владимир Станчишин "Эмоциональные качели войны" / Фото Вихола, 2022

Это книга об эмоциях гражданских людей в тылу: о тех, кто остался в Украине, и о тех, кто был вынужден покинуть свои дома, всех, кто волонтерит, донатит и ждет родных с фронта, всех, кто каждый свой день начинает с новостей и просыпается от уведомлений о воздушной тревоге. Мы не выбирали жить во время исторических перемен, но война это то, от чего нельзя отвлечься, поэтому наша задача сейчас – научиться справляться на своем личностном уровне, жить, чтобы победить в этой войне.