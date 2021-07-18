Крістіна опублікувала відео на своєму тіктоці keepingitkristina. Всього за кілька днів зізнання дівчини переглянули понад 700 тисяч разів.

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Батько та мама Крістіни ще перед її народженням домовилися: якщо у них буде хлопчик – його назвуть в честь дідуся по маминій лінії, якщо дівчинка – ім’я придумує тато. Ніхто й не здогадувався, що ця домовленість закінчиться дуже погано.

Через деякий час після родів мама дівчинки досить довго відходила – їй робили кесарів розтин. Тому батько самотужки заповнив усі документи та назвав маленьку Крістіною.

Блогерка Крістіна згадала свою історію / Скриншот тікток keepingitkristina

Коли моя мама відійшла від родів, я думаю, вона не ненавиділа це ім’я, а просто погодилася із ним. Ви знаєте, все було добре упродовж наступних місяців… Доки мама не дізналася, що мій батько зраджував їй… І вгадайте, як звали цю жінку? Крістіна. Якщо би він якось проколовся і назвав маму не тим ім’ям, він би міг сказати, що говорить про мене, – розповідає блогерка.

Шлюб між батьками Крістіни тривав недовго. Коли дівчинці було три роки, батько покинув сім’ю і ніколи не спілкувався з нею та її сестрами, доки вони не виросли.

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Глядачі були справді шоковані від такого зізнання. А дехто, навпаки, згадав свої схожі історії:

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