Крістіна опублікувала відео на своєму тіктоці keepingitkristina. Всього за кілька днів зізнання дівчини переглянули понад 700 тисяч разів.
Цікаво Україна вперше здобула золото на Decanter 2021: вина SHABO серед лідерів світових виробників
Батько та мама Крістіни ще перед її народженням домовилися: якщо у них буде хлопчик – його назвуть в честь дідуся по маминій лінії, якщо дівчинка – ім’я придумує тато. Ніхто й не здогадувався, що ця домовленість закінчиться дуже погано.
Через деякий час після родів мама дівчинки досить довго відходила – їй робили кесарів розтин. Тому батько самотужки заповнив усі документи та назвав маленьку Крістіною.
Блогерка Крістіна згадала свою історію / Скриншот тікток keepingitkristina
Коли моя мама відійшла від родів, я думаю, вона не ненавиділа це ім’я, а просто погодилася із ним. Ви знаєте, все було добре упродовж наступних місяців… Доки мама не дізналася, що мій батько зраджував їй… І вгадайте, як звали цю жінку? Крістіна. Якщо би він якось проколовся і назвав маму не тим ім’ям, він би міг сказати, що говорить про мене, – розповідає блогерка.
Шлюб між батьками Крістіни тривав недовго. Коли дівчинці було три роки, батько покинув сім’ю і ніколи не спілкувався з нею та її сестрами, доки вони не виросли.
Глядачі були справді шоковані від такого зізнання. А дехто, навпаки, згадав свої схожі історії:
Цікаво Оце знахідка: дівчинка знайшла послання, яке кинули в океан 37 років тому
- Що? Вау, це грубо!
- Мого двоюрідного брата назвали в честь улюбленого торговця заборонених речовин, до якого ходив його батько.
- Мене назвали в честь автостопщика. Моя мама підібрала його на Алясці і сказала, що в нього найкрасивіші очі.