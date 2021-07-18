Хитрий батько назвав дитину в честь коханки: чому він це зробив

Дівчина розповіла особисту та дуже непросту історію, чому її назвали Крістіною. Все через батька, який не хотів, щоб хтось дізнався про його роман із коханкою.

Крістіна опублікувала відео на своєму тіктоці keepingitkristina. Всього за кілька днів зізнання дівчини переглянули понад 700 тисяч разів.

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Батько та мама Крістіни ще перед її народженням домовилися: якщо у них буде хлопчик – його назвуть в честь дідуся по маминій лінії, якщо дівчинка – ім’я придумує тато. Ніхто й не здогадувався, що ця домовленість закінчиться дуже погано.

Через деякий час після родів мама дівчинки досить довго відходила – їй робили кесарів розтин. Тому батько самотужки заповнив усі документи та назвав маленьку Крістіною.

Блогерка Крістіна згадала свою історію / Скриншот тікток keepingitkristina

Коли моя мама відійшла від родів, я думаю, вона не ненавиділа це ім’я, а просто погодилася із ним. Ви знаєте, все було добре упродовж наступних місяців… Доки мама не дізналася, що мій батько зраджував їй… І вгадайте, як звали цю жінку? Крістіна. Якщо би він якось проколовся і назвав маму не тим ім’ям, він би міг сказати, що говорить про мене, – розповідає блогерка.

Шлюб між батьками Крістіни тривав недовго. Коли дівчинці було три роки, батько покинув сім’ю і ніколи не спілкувався з нею та її сестрами, доки вони не виросли.

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Глядачі були справді шоковані від такого зізнання. А дехто, навпаки, згадав свої схожі історії:

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