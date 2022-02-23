Хлопець розповів усю історію на розважальному ресурсі Reddit. Люди вважають, що автор безпідставно "наїхав" на свою дівчину.

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Які правила встановила кохана

Хлопчина переконує, що правила коханою заважають йому комфортно жити у квартирі. Вони нібито занадто жорсткі й недоречні.

В мене є правило – ходити без взуття у квартирі. Але моя дівчина ще забороняє ставити ноги на диванні подушки; не можна сидіти на дивані після спортзалу, якщо я не сходив перед тим в душ; не складати брудний посуд в раковині; не залишати ніяких обгорток. Найбільше дратує, що забороняє пити (сік, молоко) одразу з упаковки, – написав хлопець.

Хлопець вважає, що дівчина встановила занадто жорсткі правила / Фото Unsplash

Зрештою хлопчина посварився з коханою, бо відмовився дотримуватися усіх правил. Його особливо роздратувала заборони пити одразу з упаковки: він такого б не робив у чужій квартирі, але у своїй, на його думку, – можна.

Загалом автор дратується, що він не може просто відпочити у своїй квартирі. Саме тому попросив користувачів Reddit оцінити, чи він правий.

Чому все повинне виглядати просто ідеально, коли у нас практично не буває гостей. Дім – це єдине місце у цьому світі, де я можу просто розслабитися, – написав хлопець.

Користувачі Reddit повністю підтримали дівчину у цій ситуації: