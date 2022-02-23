Парень поведал всю историю на развлекательном ресурсе Reddit. Люди считают, что автор безосновательно "наехал" на свою девушку.

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Какие правила установила любимая

Паренек убеждает, что правила любимой мешают ему комфортно жить в квартире. Они вроде бы слишком жесткие и неуместные.

У меня есть правило – ходить без обуви в квартире. Но моя девушка еще запрещает ставить ноги на подушки; нельзя сидеть на диване после спортзала, если я не сходил перед тем в душ; не оставлять грязную посуду в раковине; не оставлять никаких оберток. Больше всего раздражает, что запрещает пить (сок, молоко) сразу из упаковки, – написал парень.

Парень считает, что девушка установила слишком жесткие правила / Фото Unsplash

В конце концов паренек поссорился с любимой, потому что отказался соблюдать все правила. Его особенно разозлило запреты пить сразу из упаковки: он такого бы не делал в чужой квартире, но в своей, по его мнению, – можно.

В общем, автор раздражается, что он не может просто отдохнуть в своей квартире. Именно поэтому попросил пользователей Reddit оценить, прав ли он.

Почему все должно смотреться просто безупречно, когда у нас фактически не бывает гостей. Дом – это единственное место в этом мире, где я могу просто расслабиться, – написал юноша.

Пользователи Reddit полностью поддержали девушку в этой ситуации: