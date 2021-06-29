Постраждалий розповів журналістам, що в його місцині цілком нормально одружуватися із незнайомцями. Зазвичай батьки вибирають пару своїм синам та дочкам. Так сталося й цього разу.

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Молодята вподобали один одного і спокійно жили разом. Але вже через два місяці чоловік зрозумів, що щось не так: дружина постійно відмовляла йому у фізичному контакті. Коли все нарешті сталося, то він дуже здивувався: у дружини нібито були недорозвинені статеві органи.

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Чоловік подумав, що у неї якась хвороба, і одразу завів до лікарів, які перевернули життя молодого хлопця. Виявляється, його дружина є трансгендером: вона народилася чоловіком і змінила свою стать.

Дружина була біологічним чоловіком / Фото Unsplash

Хлопець шалено роздратувався. Він негайно звернувся до суду, де звинуватив родичів дружини в обмані.

Мешканець Канпуру Шастрі Нагар одружився на жінці із Панкінського району. Після весілля наречена відчула дискомфорт в стосунках із чоловіком і сказала йому, що в неї проблеми зі здоров’ям. Минали дні, і він почав підозрювати: щось не так. Зрештою він завів дружину до гінеколога на огляд, який підтвердив, що вона трансгендер, – розповів представник одного із місцевих поліцейських відділків.

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Суд погодився розглядати справу: зараз родичів нареченої підозрюють у шахрайстві. Чи вирішив хлопець розійтися зі своєю дружиною – поки невідомо.