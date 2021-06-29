Пострадавший рассказал журналистам, что в его местности вполне нормально жениться с незнакомцами. Обычно родители выбирают пару своим сыновьям и дочерям. Так произошло и в этот раз.

Интересно Увидеть Париж и Мальдивы, не выезжая за границу: 5 мест в Украине, где вы еще не бывали

Молодожены облюбовали друг друга и спокойно жили вместе. Но уже через два месяца муж понял, что что-то не так: жена постоянно отказывала ему в физическом контакте. Когда все наконец-то случилось, то он очень удивился: у жены якобы были недоразвиты половые органы.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO.

Муж подумал, что у нее какая-то болезнь, и сразу завел к врачам, которые перевернули жизнь молодого парня. Оказывается, его жена является трансгендером: она родилась мужчиной и сменила свой пол.

Жена была биологическим мужчиной / Фото Unsplash

Парень безумно рассердился. Он немедленно обратился в суд, где обвинил родственников жены в обмане.

Житель Канпура Шастри Нагар женился на женщине с Панкинского района. После свадьбы невеста почувствовала дискомфорт в отношениях с мужем и сказала ему, что у нее проблемы со здоровьем. Шли дни, и он начал подозревать: что-то не так. В конце концов он завел жену к гинекологу на осмотр, который подтвердил, что она трансгендер, – рассказал представитель одного из местных полицейских участков.

Интересно Жених сбежал с собственной свадьбы: причиной стала одна-единственное блюдо

Суд согласился рассматривать дело: сейчас родственников невесты подозревают в мошенничестве. Решил ли парень разойтись со своей женой – пока неизвестно.