27-летний Рамакан Патра вместе со своей семьей приехал в индийское село Бандхагаон, где жила его избранница. Именно там должна была состояться долгожданная церемония. Сначала все шло хорошо и обе семьи прекрасно общались друг друга, пока не дошла очередь до угощений.

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После того как провели все необходимые традиционные ритуалы, всех гостей пригласили на праздничный обед. Жених решил сразу показать свои вкусовые предпочтения и попросил семью невесты специально для него приготовить карри из баранины. Когда он сел за стол, то с негодованием заметил, что его любимого блюда никто не подал.

Жених ушел со свадьбы из-за карри из баранины / Фото wikimedia

Для Рамакана Патры это было настолько важно, что он вступил в спор с невестой и ее родными, требуя карри из баранины. Однако и те упорно стояли на своем. Когда жених понял, что его просьба не будет выполнена, он отменил свадьбу и поспешно покинул деревню, где его обидели.

И хотя семья невесты позже хотела договориться с мужчиной, он наотрез отказался от каких-либо контактов с ними. Оказалось, что остаток дня он провел в соседнем поселке у родственников – и совсем не зря.

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За это время, пока сторона девушки пыталась наладить связь с горе-женихом, Рамакан Патра уже нашел ей замену – другую женщину, которая согласилась стать его женой. Поэтому в тот же день, не теряя возможности, мужчина все-таки успел жениться.