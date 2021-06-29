27-річний Рамакан Патра разом зі своєю родиною приїхав до індійського селища Бандхагаон, де жила його обраниця. Саме там мала відбутись довгоочікувана церемонія. Спочатку все йшло добре й обидві родини чудово порозумілись, аж поки не дійшла черга до частувань.

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Після того як провели усі необхідні традиційні ритуали, усіх гостей запросили на святковий обід. Наречений вирішив відразу показати свої смакові вподобання і попросив родину нареченої спеціально для нього приготувати карі з баранини. Коли ж він сів за стіл, то з обуренням помітив, що його улюбленої страви ніхто не подав.

Наречений пішов з весілля через карі з баранини / Фото wikimedia

Для Рамакана Патри це було настільки принципово, що він вступив в суперечку з нареченою та її рідними, вимагаючи карі з баранини. Проте й ті вперто стояли на своєму. Коли ж наречений зрозумів, що його прохання не буде виконано, він скасував весілля і поспіхом покинув селище, де його образили.

І хоч родина нареченої пізніше хотіла домовитись з чоловіком, він навідріз відмовився від будь-яких контактів з ними. Виявилось, що решту дня він провів у сусідньому селищі у родичів і зовсім недарма.

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За цей час, поки сторона дівчини намагалась налагодити зв'язок з горе-нареченим, Рамакан Патра вже знайшов їй заміну – іншу жінку, яка погодилась стати його дружиною. Тому того ж дня, не втрачаючи можливості, чоловік все-таки встиг одружитись.

Попри такий курйозний інцидент, який зруйнував їх плани на весілля, батьки покинутої нареченої не стали звертатись до поліції.